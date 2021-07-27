Российские гимнастки завоевали золото на Олимпиаде в Токио

Токио, 27 июля. Российские гимнастки Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова завоевали золотую медаль в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио.

Спортсменкам из России удалось набрать 169,528 балла после четырех видов программ. Серебро досталось гимнасткам из США, заработавшим 166,096 балла. Третьими стали британские спортсменки с результатом 164,096 балла.

Россиянкам впервые удалось получить золото в командном многоборье. В 1992 году на Олимпийских играх в Барселоне первое место досталось Объединенной команде.

Российская тхэквондистка Татьяна Минина заработала серебро на Олимпиаде в Токио. В родном Челябинске спортсменку встретили цветами и словами благодарности.