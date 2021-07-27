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Российские гимнастки завоевали золото на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 27 июля 2021 16:08
Спорт
Российские гимнастки завоевали золото на Олимпиаде в Токио
Global Look Press  /  Claudio Thoma/Keystone Press Agency

Токио, 27 июля. Российские гимнастки Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова завоевали золотую медаль в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио.

Спортсменкам из России удалось набрать 169,528 балла после четырех видов программ. Серебро досталось гимнасткам из США, заработавшим 166,096 балла. Третьими стали британские спортсменки с результатом 164,096 балла.

Россиянкам впервые удалось получить золото в командном многоборье. В 1992 году на Олимпийских играх в Барселоне первое место досталось Объединенной команде.

Российская тхэквондистка Татьяна Минина заработала серебро на Олимпиаде в Токио. В родном Челябинске спортсменку встретили цветами и словами благодарности.

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