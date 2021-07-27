Мэр Махачкалы обвинил в бездействии дагестанских судебных приставов

Махачкала, 27 июля. Мэр дагестанской столицы Салман Дадаев обвинил судебных приставов региона в бездействии при исполнении постановлений о сносе незаконно возведенных объектов. По словам главы города, из почти 300 постановлений суда не исполнено ни одного.

«Обратил внимание коллег из управления Федеральной службы судебных приставов на необходимость исполнения вынесенных судом решений по демонтажу и сносу объектов незаконного строительства. Из выявленных 493 случаев по 281 возбуждено исполнительное производство, но нет действий со стороны судебных приставов. На этих объектах в связи с бездействием возобновляются попытки продолжения незаконного строительства», — написал Дадаев в своем Instagram по итогам проведенного им координационного совещания по вопросам пресечения незаконного строительства в Махачкале.

Мэр добавил, что также не исполняются решения о приостановке строительных работ. По его словам, фактически стройки активно ведутся, несмотря на судебные запреты.

Дадаев напомнил, что в Махачкале с целью наведения порядка в сфере градостроительства уже третий год не выдаются разрешения на возведение многоквартирных домов. Благодаря этому удалось снизить число фактов незаконного строительства с почти 500 в 2019 году до 63 за первое полугодие 2021 года. Однако полностью искоренить эти попытки пока не удается, признал он.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане за пять первых месяцев текущего года минстроем республики было выявлено почти 50 объектов, возводящихся с нарушением закона. Большая часть из них расположена в Махачкале.