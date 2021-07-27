Рост после долгих лет застоя: экономика Саратовской области набирает обороты

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев принял участие в заседании совета по региональным инвестициям. Функционер подчеркнул, что вопросы про экономику поступают к нему не только от бизнесменов, но и от простых граждан. Радаев отметил, что именно инвестиционный климат во многом определяет уровень жизни саратовцев. Также губернатор рассказал, что сейчас область находится примерно в середине инвестиционного рейтинга России, однако имеет потенциал для подъема еще на несколько строчек вверх.



В текущем году область планирует завершить около 38 проектов во всех базовых отраслях. Общая сумма инвестиций превышает 40 миллиардов рублей, по итогам должно появится более 1000 рабочих мест. Серьезную помощь развитию оказал федеральный специнвестконтракт, предполагающий серьезные налоговые льготы, упрощенный доступ к госзаказу и субсидиям.

«Конечно, говорить о полноценном взлете нашей экономики пока рановато. Для конкретных выводов нужно демонстрировать подобный рост на протяжении как минимум года-двух. Но все-таки стоит отметить, что инвестиционный фон и промышленность региона реально поднимаются с колен. Медленно, со скрипом, но процесс идет. В этом есть серьезная заслуга местных властей», — рассказала корреспонденту ФАН экономист Алена Балабанова.

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«Сейчас в моде компьютерные технологии и криптовалюты, но многие забывают, что ключевое значение по-прежнему имеет «реальная» экономика. Именно заводы массово дают рабочие места, платят большие налоги и обеспечивают уверенность в завтрашнем дне. Поэтому появление новых промышленных центров и увеличение мощности уже имеющихся — важнейшая задача. Например, готовящееся производство цинка в Балаково — большой успех для города. Будем надеяться, что взлет нашей промышленности не является временным явлением, ведь потенциал у нас действительно выдающийся», — отметила экономист Балабанова.

Высокую динамику показало промышленное производство, индекс роста которого превысил 30%. По данному показателю регион занял первое место в Приволжском федеральном округе и поднялся в первую десятку по России. Самый быстрый рывок продемонстрировал Энгельсский трубопрокатный завод, увеличивший отгрузку продукции почти в два раза. В целом же реальный сектор экономики с начала года принес в бюджет 10,6 млрд рублей налогов, что в 1,4 раза выше, нежели за аналогичный период 2020 года.

Промышленность Саратовской области медленно угасала с 90-х годов прошлого века, что закономерно привело к снижению ее экономического уровня. Однако в последние несколько лет заводы стали чаще открываться, нежели закрываться, что начинает постепенно давать видимый результат. Если регион продолжит развиваться в том же духе, то как минимум сможет приблизиться к лидерам Приволжского федерального округа по уровню жизни. Именно этого хотят жители Саратовской области.