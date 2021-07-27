Отец покойной Жанны Фриске обвинил Шепелева в торговле фотографиями сына певицы

Москва, 27 июля. Отец покойной экс-солистки «Блестящих» Жанны Фриске Владимир прокомментировал появление фотографий его восьмилетнего внука Платона в СМИ.

После смерти певицы ее сын остался жить с отцом — телеведущим Дмитрием Шепелевым. У последнего возлюбленного исполнительницы очень плохие отношения с ее родителями, и он даже запретил им видеться с внуком.

Шепелев долгое время не показывал лицо мальчика публике, но недавно фотографии ребенка появились в СМИ. Владимир Фриске возмутился этим фактом и обвинил телеведущего в торговле снимками сына его дочери.

«У меня есть люди, которые в СМИ работают. Сказали, что он (Шепелев. — Прим. ФАН) продал фото Платона. Он мерзкий до опупения, мерзости его нет предела», — негодует отец покойной артистки.

Мужчина сказал News.ru, что не знает, какую сумму получил ведущий за снимки сына. По словам Владимира Фриске, то же самое Шепелев делал с его дочерью — продавал прессе фото больной певицы. Отец исполнительницы верит, что когда-нибудь сможет воссоединиться с внуком.

Дмитрий Шепелев рассказывал, что его сын от Жанны Фриске увлекается музыкой и хочет стать рок-звездой. Телеведущий не исключает, что в будущем мальчик отправится на учебу за границу.