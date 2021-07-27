Китайцы рассказали о судьбе российской экспериментальной «неуничтожимой артиллерии»

Пекин, 27 июля. России удалось создать уникальную боевую машину, которую можно по праву назвать «неуничтожимой артиллерией», считают аналитики из Китая.

Китайские военные эксперты в своей статье для издания Sohu, перевод которой приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на экспериментальный российский танк, обладавший мощным вооружением, рассказав о судьбе этой «неуничтожимой артиллерии». Речь идет об «Объекте 292», который разрабатывался в РФ в 1990-х годах. Главной особенностью танка стала его пушка калибра 152 миллиметра, так как основные танковые орудия на тот момент имели калибр 120 или 125 миллиметров, подчеркнули журналисты.

«Объект 292» стал результатом экспериментов российских инженеров, отметили авторы материала. Они уточнили, что образец был выполнен на базе танка Т-80У, на который было установлено опытное гладкоствольное 152-мм орудие 2А83. Машину также оснастили автоматом заряжания, обеспечивавшим быструю перезарядку.

«Эта пушка работает в паре со специальным снарядом — ракетой, которая может точно поражать вражеские танки на расстоянии 7000 метров. Это мифическое оружие», — подчеркнули китайцы.

Дальнобойность подобного орудия составляла целых семь километров, из-за чего «Объект 292» можно назвать «неуничтожимой артиллерией», считают аналитики. По их словам, новая пушка 2А83 была намного лучше по баллистическим характеристикам, чем 125-мм орудие, занимая при этом лишь немногим больше места в башне, чем пушка меньшего калибра. Резюмируя, авторы статьи отметили, что танк, к сожалению, так и не дошел до стадии серийного производства, так как финансовые трудности, которые Россия испытывала в 1990-х годах, не позволили довести проект до финала.

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