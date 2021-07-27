Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 17:06
17:06
Политика
Кандидата в Госдуму от «Яблока» уличили в неспособности заниматься политикой
17:00
Происшествия
Прокуратура Швейцарии прекратила расследование, связанное с «делом Магнитского»
16:59
Весь мир
Посольство Кубы в Париже закидали коктейлями Молотова
16:58
Политика
Ресурсы польского телеканала «Белсат» признаны экстремистскими в Белоруссии
16:55
Происшествия
Обвиняемого в педофилии директора интерната в Воркуте отправили под домашний арест
16:46
Происшествия
Тело осужденного без признаков жизни обнаружили в СИЗО Челябинской области
16:45
Политика
Россияне в Тунисе получили новые рекомендации от МИД
16:44
Общество
Росприроднадзор проверит законность стройки в охранной зоне Финского залива
16:43
Происшествия
Уголовное дело за избиения врача скорой помощи завели на жителя Новосибирска
16:42
Происшествия
СК завел дело после смерти девочки с ВИЧ, которую отказалась лечить мать
Все новости

Китайцы рассказали о судьбе российской экспериментальной «неуничтожимой артиллерии»

  /   Обновлено: 27 июля 2021 15:51
Армия
Китайцы рассказали о судьбе российской экспериментальной «неуничтожимой артиллерии»
Prt Scr youtube.com  /  Yuri Pashk

Пекин, 27 июля. России удалось создать уникальную боевую машину, которую можно по праву назвать «неуничтожимой артиллерией», считают аналитики из Китая.

Китайские военные эксперты в своей статье для издания Sohu, перевод которой приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на экспериментальный российский танк, обладавший мощным вооружением, рассказав о судьбе этой «неуничтожимой артиллерии». Речь идет об «Объекте 292», который разрабатывался в РФ в 1990-х годах. Главной особенностью танка стала его пушка калибра 152 миллиметра, так как основные танковые орудия на тот момент имели калибр 120 или 125 миллиметров, подчеркнули журналисты.

«Объект 292» стал результатом экспериментов российских инженеров, отметили авторы материала. Они уточнили, что образец был выполнен на базе танка Т-80У, на который было установлено опытное гладкоствольное 152-мм орудие 2А83. Машину также оснастили автоматом заряжания, обеспечивавшим быструю перезарядку.

«Эта пушка работает в паре со специальным снарядом — ракетой, которая может точно поражать вражеские танки на расстоянии 7000 метров. Это мифическое оружие», — подчеркнули китайцы.

Дальнобойность подобного орудия составляла целых семь километров, из-за чего «Объект 292» можно назвать «неуничтожимой артиллерией», считают аналитики. По их словам, новая пушка 2А83 была намного лучше по баллистическим характеристикам, чем 125-мм орудие, занимая при этом лишь немногим больше места в башне, чем пушка меньшего калибра. Резюмируя, авторы статьи отметили, что танк, к сожалению, так и не дошел до стадии серийного производства, так как финансовые трудности, которые Россия испытывала в 1990-х годах, не позволили довести проект до финала.

Ранее американский военный аналитик Чарли Гао рассказал о стремительном развитии российских бронетанковых войск. Он перечислил главные преимущества танков, используемых ВС РФ, отметив, что танковый титан, казалось бы, навсегда канувший в лету после распада СССР, вновь возвращается в лице России.

Кроме того, российский легкий танк «Спрут-СДМ1» получил высокую оценку от военного эксперта Юрия Кнутова, пишет «Царьград». Он подчеркнул, что подобная техника имеется и у других стран, однако российский образец является самым мощным в мире.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Китайцы рассказали о судьбе российской экспериментальной «неуничтожимой артиллерии»
россия танк sohu объект 292
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru