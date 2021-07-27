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Определена дата запуска пятого этапа исследования коллективного иммунитета россиян

  /   Обновлено: 27 июля 2021 15:56
Общество
Определена дата запуска пятого этапа исследования коллективного иммунитета россиян
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 27 июля. Пятый этап исследования коллективного иммунитета россиян начнется 30 августа. Он затронет несколько десятков регионов.

Очередное исследование коллективного иммунитета продлится до середины сентября. Специалисты изучат этот показатель в 26 регионах. Таким способом удастся выявить число переболевших и вакцинированных, разъяснил директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в беседе с изданием «Интерфакс».

Остановить циркуляцию коронавируса в мире можно путем вакцинации определенного процента граждан, считает реаниматолог Борис Чурадзе. Для борьбы с коронавирусом важно накопление популяционного иммунитета во многих странах.

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исследование коллективный иммунитет тотолян
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