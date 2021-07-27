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Заработал 20 тысяч, потерял миллион: нижегородского охотинспектора наказали за взятку
Общество
Заработал 20 тысяч, потерял миллион: нижегородского охотинспектора наказали за взятку
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Нижний Новгород, 27 июля. Ардатовский суд Нижегородской области признал местного охотинспектора виновным в получении взятки. Мужчину оштрафовали на миллион рублей.

Сотрудник регионального комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира во время очередного рейда встретил в лесу охотника без документов на оружие и разрешения на добычу дичи. Чтобы избежать наказания, застигнутый врасплох стрелок вручил «защитнику леса» 20 тысяч рублей.

За получение взятки охотинспектора лишили возможности занимать аналогичную должность на два года и оштрафовали на миллион рублей. Так как осужденный во время следствия оставался под стражей, сумму штрафа пришлось сократить до 800 тысяч.

Ранее ФАН писал, что полковник из Мордовии ответит перед судом за мошенничество и получение взятки. Бывший заместитель начальника регионального УФСИН присвоил шахматы и нарды в размере 760 тысяч рублей.

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россия нижегородская область взяточничество
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