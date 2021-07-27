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Шугалей предложил проводить для трансгендеров отдельные Олимпиады
Общество
Шугалей предложил проводить для трансгендеров отдельные Олимпиады
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 27 июля. Допуск трансгендерных спортсменов на соревнования летних Олимпийских игр в Японии имеет пагубное воздействие на систему спорта высших достижений, уверен социолог Максим Шугалей.

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) прокомментировал участие новозеландской спортсменки Лорел Хаббард в программе ОИ-2020 по тяжелой атлетике в интервью «Политике Сегодня». До 2012 года Хаббард была мужчиной, однако теперь соревнуется в Токио с представительницами прекрасного пола, подчеркнул Шугалей.

Глава ФЗНЦ выразил уверенность, что России не грозит переход «грани между толерантностью и абсурдом», что очевидно на примере спортсменки Хаббард и поощряется на Западе.

«Традиционные ценности для нас очень важны и я думаю, что Россия — это почти последняя страна из развитых стран, которая эти ценности будет отстаивать до конца», — заявил социолог.

Шугалей назвал допуск трансгендерных спортсменов к олимпийским соревнованиям «полным бардаком» и предупредил о дестабилизирующем влиянии таких организационных решений на основополагающие спортивные принципы.

«Надо создать какую-то отдельную Олимпиаду для трансгендеров и других извращенцев.…. Пускай они где-то собираются, как можно дальше от нас, и соревнуются, в чем хотят», — резюмировал собеседник «Политики Сегодня».

Ранее Шугалей объяснил, почему вмешательство США в тунисские события приведет к резкому ухудшению обстановки в этой африканской стране.

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олимпийские игры трансгендеры шугалей
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