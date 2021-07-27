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Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс не смогла получить у Шнурова 19 миллионов рублей
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс не смогла получить у Шнурова 19 миллионов рублей
instagram.com  /  @alisavox

Москва, 27 июля. Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс считает, что Сергей Шнуров незаконно использовал некоторые песни, которые были написаны с ней в соавторстве.

Полтора месяца продолжались переговоры между Алисой Вокс и Сергеем Шнуровым. Однако экс-солистке «Ленинграда» так и не удалось ничего добиться от известного музыканта. Адвокат артистки Раман Лалаян заявил, что они хотели решить все мирным путем, не обращаясь в суд. Однако Шнуров отказался выплачивать Алисе Вокс компенсацию за нарушение авторских прав. Теперь бывшие коллеги встретятся в суде.

По словам Лалаяна, лидер группы «Ленинграда» должен перечислить Алисе Вокс деньги за использование композиций, которые были написаны с ней в соавторстве. Сама певица утверждает, что принимала участие в создание 38 песен, включая хит «Экспонат». Она считает, что музыкант должен выплатить ей «авторские» в размере 19 миллионов рублей.

«Да, мы направляли письма в адрес самого Шнурова, юридических лиц и прочих связанных с ним организаций, получили ответные письма. В этих письмах был отказ от удовлетворения наших претензий, абсолютное несогласие с нашей позицией», — объяснил Лалаян в беседе с «Газетой.Ru».

На Сергея Шнурова не первый раз подают иск в суд. В июне жительница Санкт-Петербурга прослушала песню «В Питере — пить», услышала маты и решила написать иск на лидера «Ленинграда» за нецензурную лексику.

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