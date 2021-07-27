Инфекционист оценил риски возникновения пандемии обезьяньей оспы

Москва, 27 июля. Возможность распространения обезьяньей оспы в России оценил специалист по особо опасным инфекциям из центра «Вектор» Александр Чепурнов.

Проникновение на территорию России обезьяньей оспы, которую не так давно выявили на территории США, маловероятно. Дело в том, что данный вирус распространяется намного медленнее, чем COVID-19, добавил он.

«Оспенная группа дает проявления, которые мы знаем. Это характерный момент, который легко идентифицировать», — приводит его слова ИА «REX».

Чепурнов также добавил, что случаи заражения человека этим опасным вирусом известны науке начиная с 1958 года. Летальность при обезьяньей оспе составляет примерно 10%.

До пандемии COVID-19 медики сталкивались с корью, коклюшем, паротитом. Для того чтобы дети переносили такие заболевания без осложнений и в легких формах, необходимо своевременно пройти вакцинацию.