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Аналитик Шпаковский рассказал, как Киев накачивает украинцев фейками о России
Политика
Аналитик Шпаковский рассказал, как Киев накачивает украинцев фейками о России
pixabay.com

Минск, 27 июля. Некоторые украинцы заблуждаются, воспринимая прозападную пропаганду Киева за правду. Они находятся под воздействием манипуляций правящей элиты государства.

Соответствующее заявление сделал белорусский политический обозреватель и директор аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский. Так он прокомментировал решение украинского президента Владимира Зеленского одобрить законопроект, в котором говорится о коренных народах страны. Документ предполагает, что русские к ним якобы не относятся.

Многие на Украине осознают провокационную цель принятого закона, однако есть и те, кто находится в заложниках машины фейков, запущенной официальным Киевом, отметил эксперт. По его словам, в этом вопросе самое главное — разделять мотивы граждан.

«Их ограничивают в доступе к объективной информации и накачивают информацией явно лживой. Человеку, глубоко не разбирающегося в политике, достаточно сложно понять, где здесь ложь, а где правда», — добавил Шпаковский.

Этот закон стал не первым документом в стране, который нарушает права и свободы человека. Правительство распорядилось почти во всех сферах использовать только украинский язык.

Ранее в Харькове разразился скандал на почве русского языка. Одна из местных жительниц спровоцировала продавщицу, которая обратилась к ней не на «мове». Украинские интернет-пользователи не поддержали соотечественницу, призвав прекратить разделение на правильных и неправильных.

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украина россия шпаковский
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