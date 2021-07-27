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«Из лохматого ботаника превратился в мачо»: Фанаты Бузовой оценили преображение ее отца
Шоу-бизнес
«Из лохматого ботаника превратился в мачо»: Фанаты Бузовой оценили преображение ее отца
instagram.com  /  @ibuzov

Москва, 27 июля. Звезда «Дома-2» Ольга Бузова, похоже, занялась здоровьем своего отца Игоря Бузова. Мужчина долгое время ходил без половины зубов, за что певица часто получала упреки в равнодушии.

Певица и телеведущая Ольга Бузова не так давно вернулась из Африки, где снимала новый проект для ТНТ. По возвращении в Москву она первым делом поехала к родителям. На своей странице в Instagram она поделилась трогательным снимком с отцом и рассказала о радости долгожданной встречи.

Фанаты едва узнали на фото родителя звезды Игоря Бузова. Они отметили, что мужчина раньше всегда позировал с серьезным лицом из-за проблем с зубами, а теперь в кадре расплывается в белоснежной улыбке.

Поклонники отметили, что за последнее время отец звезды «Дома-2» заметно преобразился — от «лохматого ботаника» не осталось ничего. По мнению одной из подписчиц, Игорь Бузов превратился в мачо «не хуже Дмитрия Диброва». Судя по всему, исполнительница хита «Мало половин» всерьез занялась здоровьем и внешним видом своего родителя. Артистку довольно часто упрекали и обвиняли в равнодушии: якобы Бузова со своим миллионным заработком не может оплатить отцу услуги стоматолога.

«Папа так помолодел, я его не узнала, ему так намного лучше!»;

«Наконец-то у папы хорошие зубы!»;

«Нереально красивые с папулей! Игорь Дмитриевич потрясающе выглядит, а без бороды вообще мачо!» — написали фанаты.

Недавно Ольге Бузовой пришлось оправдываться за странные танцы на концерте в Москве. Пользователи Сети вновь обвинили артистку в алкоголизме. Звезда ответила хейтерам на едкую критику неуместного, на их взгляд, поведения в свой адрес.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Из лохматого ботаника превратился в мачо»: Фанаты Бузовой оценили преображение ее отца
здоровье бузова семья отношения
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