Под Рязанью мужчина избил сожительницу в подъезде и затолкал в лифт

Рязань, 27 июля. Житель села Дядьково в Рязанской области избил свою возлюбленную в подъезде жилого дома. Кадры расправы попали на камеру видеонаблюдения.

Жители дома решили обнародовать произошедшее и разместили запись на страницах домового чата в социальной сети. Мужчина, узнавший себя на видео, пришел в ярость и стал писать угрозы.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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