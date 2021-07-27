Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 15:37
15:34
Шоу-бизнес
Стас Барецкий отпинал трансгендера в магазине «ВкусВилл»
15:33
Наука
Физики впервые наблюдали рождение трех W-бозонов на адронном коллайдере
15:30
Происшествия
Суд продлил арест вдове расчлененного рэпера Картрайта
15:30
Общество
Назван постковидный симптом, при котором нужно немедленно обратиться к врачу
15:29
Происшествия
Задержан устроивший дебош на Таллинском шоссе водитель Ford Mustang
15:27
Политика
Сексуальная контрреволюция: Альгис Микульскис об ЛГБТ-атаке ЕС на Венгрию
15:26
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс не смогла получить у Шнурова 19 миллионов рублей
15:25
Политика
Аналитик Шпаковский рассказал, как Киев накачивает украинцев фейками о России
15:25
Общество
Инфекционист оценил риски возникновения пандемии обезьяньей оспы
15:25
Спорт
Мужская сборная России по уличному баскетболу вышла в полуфинал Олимпиады
Все новости

Под Рязанью мужчина избил сожительницу в подъезде и затолкал в лифт

  /   Обновлено: 27 июля 2021 15:23
Происшествия
Под Рязанью мужчина избил сожительницу в подъезде и затолкал в лифт
pixabay.com  /  Nino Carè

Рязань, 27 июля. Житель села Дядьково в Рязанской области избил свою возлюбленную в подъезде жилого дома. Кадры расправы попали на камеру видеонаблюдения.

Жители дома решили обнародовать произошедшее и разместили запись на страницах домового чата в социальной сети. Мужчина, узнавший себя на видео, пришел в ярость и стал писать угрозы.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее петербуржец избил 37-летнюю супругу после тяжелых родов.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Под Рязанью мужчина избил сожительницу в подъезде и затолкал в лифт
полиция избиение рязанская область насилие
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru