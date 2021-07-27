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Лемуры Орегонского зоопарка лакомятся мороженым в жару
Общество
Лемуры Орегонского зоопарка лакомятся мороженым в жару

От аномальной жары в Соединенных Штатах страдают не только люди, но и животные. Чтобы уберечь подопечных от перегрева, сотрудники Орегонского зоопарка угощают приматов мороженым.

Холодные закуски пришлись по вкусу кольцехвостым, грубым, кошачьим и рыжим лемурам: все они с аппетитом лакомятся коктейлем из замороженных фруктов, листьев, цветов и насекомых. В естественной среде обитания — на Мадагаскаре — приматы также употребляют в пищу гусениц и птиц, а некоторые виды обожают пауков с паутиной вприкуску.

Орегонский зоопарк распложен в городе Портленд. Это старейший в США зверинец, на территории которого представлены 2460 видов животных, из которых более 20 находятся на грани исчезновения. Все подопечные зоопарка обитают практически в естественных условиях.

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