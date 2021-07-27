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Американская гимнастка Байлз снялась с Олимпийских игр в Токио

  /   Обновлено: 27 июля 2021 15:16
Спорт
Американская гимнастка Байлз снялась с Олимпийских игр в Токио
instagram.com  /  @simonebiles

Токио, 27 июля. Лидер женской сборной США по гимнастике Симона Байлз получила серьезную травму, из-за которой не смогла продолжить выступления в командных соревнованиях в Токио.

Спортсменка получила травму ноги, сообщает официальный Twitter летних Олимпийских игр в Токио. На данный момент российские гимнастки, выступающие под флагом Олимпийского комитета России, лидируют в общекомандном зачете.

Ранее стало известно, что российский тхэквондист Владислав Ларин вышел в финал Олимпийских игр. В полуфинальном поединке спортсмен превзошел своего оппонента Сунь Хуни со счетом 30:3.

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олимпиада гимнастика байлз
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