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Силы безопасности провинции Деръа пресекли попытку вывоза древних артефактов из Сирии
Весь мир
Силы безопасности провинции Деръа пресекли попытку вывоза древних артефактов из Сирии
Федеральное агентство новостей  / 

Сотрудники службы безопасности сирийской провинции Деръа предотвратили попытку контрабанды 42 артефактов, похищенных на археологических раскопках в сельской местности региона.

Подробности с места событий — в материале специального корреспондента международной редакции Федерального агентства новостей. 

Среди изъятых полицией вещей оказались предметы различных исторических эпох: изделия из керамики, стекла, камня и металла. Одного из злоумышленников представители власти задержали при попытке вывезти артефакты за пределы региона на мотоцикле.

Конфискованные ценности передали Управлению древностей Деръа. Как выяснилось, в похищении реликвий была замешана группа торговцев антиквариатом и контрабандистов, в отношении которых начато судебное расследование. По его результатам всех причастных к преступной деятельности граждан ждет наказание, включающее в себя в том числе и крупные денежные штрафы.

Силы безопасности провинции Деръа пресекли попытку вывоза древних артефактов из Сирии
Федеральное агентство новостей  / 

Начиная с 2018 года в сирийские музеи были возвращены сотни артефактов, имеющих большую археологическую и художественную ценность. В период войны многие объекты исторического наследия республики были разграблены боевиками, вывозившими реликвии в другие страны с целью заработка. Некоторые из похищенных предметов старины вернулись на родину, однако часть из них, безусловно, осталась в руках коллекционеров, не пренебрегающих сотрудничеством с контрабандистами.

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сирия деръа контрабанда артефакты
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