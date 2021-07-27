Силы безопасности провинции Деръа пресекли попытку вывоза древних артефактов из Сирии

Сотрудники службы безопасности сирийской провинции Деръа предотвратили попытку контрабанды 42 артефактов, похищенных на археологических раскопках в сельской местности региона.

Подробности с места событий — в материале специального корреспондента международной редакции Федерального агентства новостей.

Среди изъятых полицией вещей оказались предметы различных исторических эпох: изделия из керамики, стекла, камня и металла. Одного из злоумышленников представители власти задержали при попытке вывезти артефакты за пределы региона на мотоцикле.

Конфискованные ценности передали Управлению древностей Деръа. Как выяснилось, в похищении реликвий была замешана группа торговцев антиквариатом и контрабандистов, в отношении которых начато судебное расследование. По его результатам всех причастных к преступной деятельности граждан ждет наказание, включающее в себя в том числе и крупные денежные штрафы.

Федеральное агентство новостей /

Начиная с 2018 года в сирийские музеи были возвращены сотни артефактов, имеющих большую археологическую и художественную ценность. В период войны многие объекты исторического наследия республики были разграблены боевиками, вывозившими реликвии в другие страны с целью заработка. Некоторые из похищенных предметов старины вернулись на родину, однако часть из них, безусловно, осталась в руках коллекционеров, не пренебрегающих сотрудничеством с контрабандистами.