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Представители ВОЗ выступили против распространения электронных сигарет в мире

  /   Обновлено: 27 июля 2021 15:21
Общество
Представители ВОЗ выступили против распространения электронных сигарет в мире
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Женева, 27 июля. Ввести ограничения на распространение электронных сигарет в мире предложили специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Представители организации, в частности, призвали добавить на электронные сигарету маркировку об их вреде. Об этом сказано в восьмом докладе ВОЗ о вреде табака.

В документе обращается внимание на то, что вредные продукты часто рекламируются детям и подросткам. Для повышения продаж производители табачной продукции вводят людей в заблуждение, а также часто используют привлекательные ароматы.

«Организация рекомендует правительствам внедрить нормативные акты, чтобы остановить некурящих людей от начала употребления табака, предотвратить возврат курения в норму в обществе и защитить будущие поколения», — сказано в докладе ВОЗ.

Специалисты ВОЗ также считают, что в ближайшие десятилетия человечество может избавиться от трех видов рака. В частности, победить заболевание легких людям удастся после отказа общества от курения.

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