В России признали одурманивающими веществами димедрол и веселящий газ

Москва, 27 июля. Минздрав России официально включил веселящий газ и димедрол в перечень одурманивающих веществ.

Такое решение ведомство приняло по указу премьер-министра России Михаила Мишустина, документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Димедрол и веселящий газ внесли в список одурманивающих веществ в соответствии с Федеральным законом "Об ограничении оборота закиси азота в РФ".

Вдыхание веселящего газа может спровоцировать асфиксию и другие опасные последствия для организма. Это вещество может нанести непоправимый вред нервной системе и мозгу человека. Уголовная отвественность предусмотрена в России за неправомерное применение и сбыт закиси азота уголовно наказуемы.