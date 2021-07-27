Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд продолжит карьеру в Катаре

Лондон, 27 июля. Бельгийский защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд перешел в катарский «Аль-Духаиль», сообщает официальный сайт английского клуба.

Сумма трансфера, по некоторым оценкам, составила около 15 млн евро. Алдервейрелд пополнил состав «Тоттенхэма» в 2015 году и провел 256 матчей за «шпор». Тоби на прошедшем чемпионате Европы выступал за сборную Бельгии, с которой дошел до 1/4 финала Евро-2020.

Ранее экс-защитник петербургского «Зенита» Алексей Игонин объяснил, почему суперзвезды футбола не участвуют в Олимпийских играх. Многие европейские топ-клубы отказываются отпускать своих игроков в связи с высоким риском получения травм.