Сексуальная контрреволюция: Альгис Микульскис об ЛГБТ-атаке ЕС на Венгрию

Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних, принятый парламентом Венгрии, вступил в силу 8 июля. Большинство правительств ЕС мгновенно усмотрели в нем дискриминацию сексуальных меньшинств, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Будапешту санкциями. В ответ венгерский премьер-министр Виктор Орбан пообещал инициировать общенациональный референдум.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке рассматривает ситуацию в контексте традиционных ценностей и ненависти к ним адептов «нового мирового порядка».

Нынешний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — человек опытный. Он пришел в политику еще в 1988 году, когда стал одним из соучредителей партии «Фидес», а к сегодняшнему дню занимает пост главы правительства уже во второй раз. Причем, судя по политике, проводимой им, первый премьерский срок был для Орбана просто разминочным. Именно тогда, в период с 1998 по 2002 годы, молодой политик последовательно проводил идею немецкой модели управления, предусматривающей ведущую роль премьер-министра в системе власти.

Очередные выборы партия «Фидес» тогда проиграла, но к 2010 году полностью восстановила свой электоральный авторитет, и наш герой вернулся на политическую сцену Венгрии, вооруженный отточенными взглядами на множество европейских процессов. Взглядов, которые шли вразрез с «генеральной линией» как Брюсселя, так и, страшно сказать, Вашингтона.

Например, в 2014 году Орбан выступает с резкой критикой санкций, введенных ЕС и США против России. Затем не поддерживает закрытие «Южного потока». Возвращение Москвой Крыма он, конечно, тоже не поддерживает, но в то же время категорически отказывается выполнять требования американцев усилить давление на Россию, мотивируя это тем, что Будапешту выгодно вести с ней бизнес. Ну и его нетолерантное отношение ко всякого рода мигрантам из жарких стран тоже известно.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В общем, подобных «заслуг» перед коллегами по Евросоюзу и перед Штатами у Виктора Орбана было уже и так много, но на достигнутом он, как видно, решил не останавливаться. Следующее самоуправство предпринимается им в отношении крайне щекотливых материй, а именно — в вопросах внутренней гендерной политики.

Для начала, в качестве «пристрелки», 19 мая 2020 года парламент Венгрии принимает закон, который, в частности, запрещает «трансам» менять пол в документах. Выстрел попадает в цель: страна, осмелившаяся заявить о наличии у нее собственных взглядов, тут же попадает под «радужный пресс».

Правозащитники начинают выть о грядущем усилении дискриминации в отношении ЛГБТ-граждан. Правительство в ответ на эти обвинения делает poker face и заявляет, что новый закон всего лишь положит конец правовой неопределенности. «Трансгендерные люди» и правозащитные группы голосят, что это последний удар в войне, объявленной консервативно-националистическим правительством против любого, кто не вписывается в их определение семьи. И ошибаются — удар был не последним. Сексуальная контрреволюция, возглавляемая премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, продолжилась.

15 июня этого года парламент утверждает «Закон о защите детей», делающий преступлением пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, и на официальный Будапешт обрушивается цунами критики. Остракизму подвергается, например, следующее положение документа:

«Порнография и контент, изображающий сексуальность или пропагандирующий отклонение от гендерной идентичности, изменение пола и гомосексуализм, не должны быть доступны лицам моложе 18 лет».

Global Look Press / Ilya Galakhov / Dinendra Haria

Разумеется, на улицах тут же появляются толпы под шестицветными флагами, яростно выступающие против запрета образовательных программ, книг и рекламы, где используются образы сексуальных и гендерных меньшинств и им сочувствующих. Венгерский офис Amnesty International клеймит новый закон как «лобовую атаку на свободу слова и права ребенка».

За день до вступления закона в силу на Венгрию набрасывается председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она называет закон «отвратительным» и требует его немедленной отмены, подкрепляя свои требования откровенными угрозами:

«Если Венгрия не исправит ситуацию, Еврокомиссия применит свои полномочия для защиты принципов и основополагающих договоренностей».

«Будапештский бунтарь» не обращает на угрозы немецкой фрау никакого внимания, и 8 июля скандальный нормативный акт становится обязательным к исполнению.

Европейская «ответочка» не заставила себя ждать: ведомство, возглавляемое фон дер Ляйен, извещает Венгрию о начале судебного процесса в отношении нее и… замораживает венгерскую заявку на помощь в борьбе с COVID-19 — а это, на минуточку, несколько миллиардов евро из соответствующего общеевропейского фонда.

И вот тут Виктор Орбан делает ход конем! Да такой, что все его критики оказываются в логическом тупике. Устав, видимо, терпеть непрекращающиеся нападки со стороны радетелей демократии, он обращает против них их же оружие — и анонсирует проведение в стране общенационального референдума по поводу непонравившегося европейским сексуальным «меньшевикам» закона.

wikipedia.org / Jakub Hałun / CC BY-SA 4.0

Да еще и припечатывает их глаголом:

«Брюссель сейчас требует поправок к Закону об образовании и правилам защиты детей. Они сожалеют, что у нас это невозможно, что уже постоянно в Западной Европе. Там ЛГБТ-активисты ходят в детские сады и школы, проводят половое воспитание. Мы этого не хотим, поэтому бюрократы в Брюсселе угрожают, возбуждая дело о нарушении прав, то есть злоупотребляя своей властью. Когда давление на нашу страну настолько велико, только общая воля народа может защитить Венгрию».

Сказать, что после таких слов в европейских политических кругах началась истерика, — ничего не сказать! Выступил даже сам министр иностранных дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн, предложивший вынести на встречный референдум вопрос членства Венгрии в ЕС. А немецкий государственный министр по делам Содружества Майкл Рот назвал закон «большой проблемой, идущей вразрез с ценностями Европейского союза».

«Не должно быть абсолютно никаких сомнений в том, что к меньшинствам, в том числе сексуальным, необходимо относиться с уважением», — заявил Рот.

Как это уважение соотносится с ЛГБТ-занятиями в детских садах и школах, герр Рот не объяснил. Ну, да ладно…

А теперь, в связи со всем вышесказанным, возникают серьезные вопросы. Почему все эти демократические кликуши из ЕС так испугались основы основ собственно демократии — гражданского волеизъявления? Что такого они предлагают, если боятся «неправильных» итогов?

Федеральное агентство новостей / Александр Щерба

Судя по настроениям в венгерском обществе, результат референдума будет не в пользу «девиантов». Что после этого делать с Венгрией? На самом деле исключать из ЕС, как предложил глава МИД этого… как там его… а, Великого Герцогства Люксембург? А вся эта структура Евросоюза следом не посыплется ли?

Что, в конце концов, вообще происходит со старушкой Европой?

Более-менее точно я могу ответить лишь на последний вопрос. Происходит тотальная деградация с разрушением консервативных обществ, на смену которым приходит — уже пришла! — «беспощадная толерантность». Понятие семьи, как союза мужчины и женщины, тысячекратно осмеяно, а рождение ребенка стало не нормой, а исключением.

И знаете, кто будет рожать, когда это окончательно перестанут делать европейские женщины? Знаете, конечно. Рожать будут женщины из Афганистана, Сомали и Ливии… Причем делать это они будут отнюдь не в Кабуле, Могадишо или Триполи… А потом Европа перестанет существовать.

Вот и получается, что страны ЕС, где еще сохранился традиционный европейский уклад, основанный, как в случае с Венгрией и Польшей, на католицизме с его строгостями, стоят на переднем краю обороны против всех этих «54 гендеров», стремящихся только к смерти и ни к чему другому.

Так что я желаю Виктору Орбану, его соратникам и остальным нормальным гетеросексуальным венграм удачи в этой борьбе. Держитесь, мужчины и женщины!