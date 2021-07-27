Андрей Шпиленко указал, за счет чего промышленность в СПб показала стабильный рост

Индекс промышленного производства Санкт-Петербурга в первом полугодии 2021 года оказался выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, о чем заявил губернатор Александр Беглов. Положительную динамику отметил и кандидат экономических наук, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, международный консультант Программы развития ООН Андрей Шпиленко. В комментарии ФАН эксперт указал, за счет чего промышленность в СПб показала стабильный рост.

«Действительно, мы видим рост промышленного производства в Санкт-Петербурге. Бесспорно, меры государственной поддержки, которые принимаются на региональном уровне, достаточно эффективны», — говорит собеседник ФАН.

akitrf.ru / Ассоциации кластеров и технопарков России

Кроме того, Андрей Шпиленко обращает внимание на то, что промышленность в Северной столице демонстрирует стабильный рост не только за счет механизмов мер государственной поддержки.

«Это огромное количество механизмов федеральной поддержки. Есть большая программа нацпроектов по поддержке малого и среднего бизнеса. Поэтому я бы все-таки сказал, что в настоящий момент те показатели, которые демонстрирует Санкт-Петербург, — это усилия двух направлений: как региональных, так и федеральных мер государственной поддержки», — отмечает эксперт.

Ранее на совещании президента России Владимира Путина по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла Александр Беглов заявил о шести новых станциях метрополитена, которые могут появиться в городе в 2024 году. Однако для этого требуется дополнительное инвестирование.