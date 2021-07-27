Донбасс сегодня: Киев бьет из артиллерии, ответный огонь республик привел к потерям в ВСУ

Донбасс, 27 июля. Украинские силовики дважды применили тяжелую артиллерию при обстреле населенных пунктов ДНР. Защитники республики ведут огонь на подавление огневых точек, у ВСУ потери. Поножовщина с перестрелкой произошла на позициях украинской армии. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За сутки украинские войска в Донбассе отметились множественными обстрелами населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик. Из семи обстрелов по ДНР два осуществлялись с применением артиллерийских систем 122-мм калибра. Кроме того, огонь велся из тяжелых 120-мм минометов, противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Результат обстрела — повреждение энергетической инфраструктуры шахты им. Скочинского в Донецке.

В ЛНР зафиксировано шесть обстрелов со стороны ВСУ. Трижды киевские силовики открывали огонь по поселку Желобок, остальные обстрелы были сосредоточены по районам Золотого-5, поселков Донецкий и Березовское. Применялись гранатометы различного типа, штатные вооружения боевых машин пехоты и стрелковое оружие.

НМ ДНР и ЛНР подавляют огневые точки противника

Армейские корпуса ДНР и ЛНР систематически дают понять противнику, что за каждый обстрел непременно будет расплата. В Народной милиции ДНР сообщают — для прекращения агрессии армии Киева, которая вела артобстрелы районов населенных пунктов, защитники республики вынуждены были открыть ответный огонь на подавление огневых точек противника.

Результат «успокаивающего» огня — ранение трех украинских силовиков. Один из них находится в критическом состоянии. Ответный огонь открывали и подразделения Народной милиции ЛНР. Результат — прекращение агрессии украинской армии, потери ВСУ пока неизвестны.

Пресс-служба штаба Операции объединенных сил сообщает о семи раненых. В Донецке заявили, что командование армии Киева продолжает циничную практику, выдавая небоевые потери за боевые. Те четверо военных, ранения которых «приписали» в общую статистику, на самом деле подорвались во время перевозки артиллерийских снарядов в районе поселка Галициновка, уточняют в оборонном ведомстве ДНР со ссылкой на данные разведки.

Федеральное агентство новостей /

Поножовщина с перестрелкой произошла на позициях ВСУ

Украинские силовики продолжают нести потери и из-за внутренних конфликтов, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Очередной такой конфликт произошел на позициях 15-го батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Причепиловка Луганской области.

Двое военнослужащих не смогли мирно решить вопрос, чья очередь наступила для наведения порядка в блиндажах. Сначала рядовой Панасюк нанес два ножевых ранения своему сослуживцу. После этого пострадавший достал автомат и выпустил очередь в направлении своего обидчика.

Оба пострадавших в тяжелом состоянии эвакуированы в северодонецкий госпиталь. По сложившейся традиции командование бригады направило информацию о потерях, полученных в результате якобы обстрела со стороны НМ ЛНР.

В оборонных ведомствах обеих республик отмечают, что в связи со снижением уровня морально-психологического состояния личного состава передовых частей ВСУ в бригады направлены комиссии штабов оперативно-тактических группировок. Выявлены многочисленные случаи нахождения военных в нетрезвом состоянии и в состоянии наркотического опьянения, десятки военнослужащих отсутствуют в частях, хотя формально числятся как выполняющие боевых задачи. Зафиксирован всплеск небоевых травм и инцидентов на позициях ВСУ.