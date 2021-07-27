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Кровавый уик-энд в США: 21 человек убит, более 80 получили ранения.
Весь мир
Кровавый уик-энд в США: 21 человек убит, более 80 получили ранения.
 /  Федеральное агентство новостей

В США закончились очередные «кровавые выходные»: только в Чикаго более десяти человек погибли и 62 получили ранения. Помимо Города ветров, в этот раз высоким уровнем насилия с оружием отметились Джорджия, Нью-Йорк и Атланта.

Подробнее о крупных масс-шутингах за уик-энд — в еженедельном дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Чикаго

В одном из наиболее опасных городов на выходных отмечен традиционно высокий уровень насилия. По итогам уик-энда в Чикаго десять человек погибли и 62 получили ранения.

Первое убийство произошла в пятницу вечером в квартале 7000 Саут-Меррилла. Неизвестный выпустил несколько пуль в мужчину. Пострадавшего доставили в Медицинский центр Чикагского университета, где он скончался.

Следующий инцидент случился в субботу утром в квартале Норт-Муди. Вооруженный мужчина в синем седане обстрелял толпу людей, которые стояли на тротуаре. Одна из пуль попала в голову 37-летнему мужчине, в результате чего он погиб на месте.

В Медицинский центр Чикагского университета также были доставлены 15- и 17-летний подростки с огнестрельными ранениями в грудь и живот. Второй мальчик позже погиб от полученных травм.

Еще одна перестрелка со смертельным исходом зафиксирована на востоке города. По данным полиции, 31-летний мужчина стоял на тротуаре, когда к нему подошел неизвестный и выстрелил в грудь.

В воскресенье вечером массовая перестрелка произошла в квартале 9700 на Южной авеню: пассажиры двигавшейся на юг по улице машины открыли огонь по группе людей. Те начали стрелять в ответ, в результате чего 26-летний водитель был убит на месте, а автомобиль врезался в припаркованные машины.

Также в воскресенье в квартале 800 Северного Хомана 35-летний мужчина был застрелен за рулем своего автомобиля.

Нью-Йорк

В Бронксе два человека убиты и трое ранены в результате перестрелки.

Неизвестный подошел к машине 38-летнего Энтони Риоса и открыл огонь. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался.

Утром в воскресенье в Гранд-Конкорсе также убили 27-летнего американца. Еще двое были ранены около полуночи на Мэдисон-стрит и бульваре Малкольма Икс в Бедфорде-Стайвесанте.

Согласно данным полиции, всего в Чикаго с начала года в перестрелках пострадали 1005 человек — на 13% больше, чем за тот же отрезок времени в прошлом году.

Калифорния

Жестокое массовое убийство произошло в городе Васко, штат Калифорния, в воскресенье. Вооруженный АК-47 и пистолетом 41-летний мужчина захватил двух своих сыновей в возрасте 24 и 17 лет и 42-летнюю жену. Дом окружили полиция и спецназ. Несмотря на работу переговорщиков, преступник в ходе осады убил всех членов своей семьи. Позже он устроил перестрелку с полицией, во время которой погиб заместитель шерифа и были ранены еще несколько правоохранителей. Позже мужчина поднялся на крышу дома, где был убит.

Полиция сообщила, что стрелок ранее неоднократно арестовывался за домашнее насилие и имел запрет на ношение оружия.

Мэр Васко Алекс Гарсия назвал произошедшее «трагедией» и дал распоряжение спустить флаг в честь убитого полицейского.

«Местные жители начали организовывать бдения при свечах для погибшего офицера и семей, пострадавших в результате воскресных трагических событий. Приглашаем всех помолиться и скорбеть с Васко на этой неделе», — написал он у себя в Twitter.

Колорадо

В Денвере за выходные произошло не менее пяти перестрелок, в ходе которых было убито трое человек и еще четверо получили ранения.

Первая стрельба случилась в субботу в квартале 5000 на Ист-Уоррен-авеню в районе Голдсмит. В результате нее погибли мужчина и женщина.

Двое местных жителей были ранены в квартале Каштан-Плейс. Об этом сообщила полиция города.

Еще одна стрельба произошла в районе Нортфилда, где был тяжело ранен мужчина.

Техас

Во время вечеринки в Форт-Уэрте погиб два человека и двое получили ранения.

По словам очевидцев, один из участников праздника был чем-то расстроен и ушел, позже он вернулся и начал спорить с несколькими мужчинами. В какой-то момент преступник достал пистолет и застрелил одного и ранил еще двух оппонентов. Кто-то из участников начал бить стрелявшего кирпичом, в результате чего он погиб на месте.

Джорджия

Жестокие выходные прошли в Атланте, где в различных перестрелках были убиты два человека и десять пострадали.

Во время драки в городском бассейне застрелили 17-летнего подростка. Его доставили в больницу, где он скончался. Личность стрелявшего не установлена. После этого случая мэр Атланты распорядился закрыть все бассейны в городе для «оперативной оценки».

Еще один мужчина погиб во время перестрелки с полицейскими на северо-западе города. Правоохранителям пришлось вмешаться в вооруженное столкновение двух мужчин, в результате чего один был застрелен на месте, а второй отправился в больницу.

Недельный рекорд

По данным NBC News организации Gun Violence Archive, с 17 по 23 июля в США зафиксировали новый недельный антирекорд. За это время произошло 915 случаев стрельбы, в ходе которых 430 человек погибли и более тысячи получили ранения.

Спасибо демократам

По мнению американиста и профессора НИУ ВШЭ Александра Домрина, высокий уровень насилия с оружием в США объясняется тем, что демократы использовали все способы для того, чтобы отстранить Трампа, в частности поддержку «бандитов» из Black Lives Matter и группировок Антифа — а сейчас пожинают плоды своих решений.

«Накануне выборов в США демократы откровенно дестабилизировали ситуацию в стране, когда они выпустили этого джинна. Как они его собираются загонять в бутылку? Да никак!

В Америке взрыв преступности, который инициировали демократы с единственной целью — свалить Трампа.

Раньше в больших городах вроде Детройта, если это не тройное убийство за ночь, об этом и писать не стали бы, сейчас ситуация еще хуже. Это касается не только выходных, но и будней. Дней десять назад в Портленде была перестрелка, и там восемь раненых. Вы представляете, какая должна быть интенсивность перестрелки, чтобы на улице осталось лежать восемь раненых? Американцы должны сказать спасибо Байдену и демократам за то, что они «хорошо поработали» и достигли своей цели — свалить Трампа», — поделился эксперт.

Кровавый уик-энд в США: 21 человек убит, более 80 получили ранения.
Global Look Press  / Rolf Vennenbernd / dpa

По словам Домрина, американские полицейские с 2009 года уже испытывали «ограничения» от либералов. В какой-то момент им запретили использовать дубинки для разгона толпы, и полицейские начали «вооружаться» фонарями с длинной рукоятью для противостояния преступникам. В целом американские правоохранители сейчас слишком деморализованы, чтобы дать отпор бандам.

«Мы видим, как полицию сегодня заставляют вставать на одно колено в знак того, что они осуждают насилие, в том числе и в отношении этого несчастного наркомана Джорджа Флойда. Полиция унижена и оскорблена, и с какой стати ей бороться с преступностью, если ее поставили ниже плинтуса. У меня нет никакой надежды, что правоохранители будут влезать в эти разборки, особенно в крупных городах.

Зачем им это нужно? Пускай эти группировки перестреляют друг друга. Я прекрасно понимаю, почему полицейские не будут вмешиваться. Пока правят демократы и те, кто привел к власти Байдена, они для обычных работяг ничего делать не будут», — заключил американист.

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