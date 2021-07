Кровавый уик-энд в США: 21 человек убит, более 80 получили ранения.

В США закончились очередные «кровавые выходные»: только в Чикаго более десяти человек погибли и 62 получили ранения. Помимо Города ветров, в этот раз высоким уровнем насилия с оружием отметились Джорджия, Нью-Йорк и Атланта.

Подробнее о крупных масс-шутингах за уик-энд — в еженедельном дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Чикаго

В одном из наиболее опасных городов на выходных отмечен традиционно высокий уровень насилия. По итогам уик-энда в Чикаго десять человек погибли и 62 получили ранения.

Chicago Violence: At Least 10 Dead, 62 Injured in Weekend Shootings https://t.co/oD6B3tUMJE — NBC Chicago (@nbcchicago) July 26, 2021

Первое убийство произошла в пятницу вечером в квартале 7000 Саут-Меррилла. Неизвестный выпустил несколько пуль в мужчину. Пострадавшего доставили в Медицинский центр Чикагского университета, где он скончался.

Следующий инцидент случился в субботу утром в квартале Норт-Муди. Вооруженный мужчина в синем седане обстрелял толпу людей, которые стояли на тротуаре. Одна из пуль попала в голову 37-летнему мужчине, в результате чего он погиб на месте.

В Медицинский центр Чикагского университета также были доставлены 15- и 17-летний подростки с огнестрельными ранениями в грудь и живот. Второй мальчик позже погиб от полученных травм.

Police involved shooting in the 4500 block of S. Drexel in the 2nd Dist. No Officers injured. Two Offenders in custody. One offender sustained a gun shot wound to the leg. Unknown condition. Offender’s gun recovered on scene. @Area1Detectives are investigating. — Chicago Police (@Chicago_Police) July 26, 2021

Еще одна перестрелка со смертельным исходом зафиксирована на востоке города. По данным полиции, 31-летний мужчина стоял на тротуаре, когда к нему подошел неизвестный и выстрелил в грудь.

В воскресенье вечером массовая перестрелка произошла в квартале 9700 на Южной авеню: пассажиры двигавшейся на юг по улице машины открыли огонь по группе людей. Те начали стрелять в ответ, в результате чего 26-летний водитель был убит на месте, а автомобиль врезался в припаркованные машины.

Также в воскресенье в квартале 800 Северного Хомана 35-летний мужчина был застрелен за рулем своего автомобиля.

Нью-Йорк

В Бронксе два человека убиты и трое ранены в результате перестрелки.

One dead, three injured in separate shootings across NYC https://t.co/Q1s9GFXSmx pic.twitter.com/AJ2yCqHaK2 — New York Post (@nypost) July 25, 2021

Неизвестный подошел к машине 38-летнего Энтони Риоса и открыл огонь. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался.

Утром в воскресенье в Гранд-Конкорсе также убили 27-летнего американца. Еще двое были ранены около полуночи на Мэдисон-стрит и бульваре Малкольма Икс в Бедфорде-Стайвесанте.

Согласно данным полиции, всего в Чикаго с начала года в перестрелках пострадали 1005 человек — на 13% больше, чем за тот же отрезок времени в прошлом году.

Калифорния

Жестокое массовое убийство произошло в городе Васко, штат Калифорния, в воскресенье. Вооруженный АК-47 и пистолетом 41-летний мужчина захватил двух своих сыновей в возрасте 24 и 17 лет и 42-летнюю жену. Дом окружили полиция и спецназ. Несмотря на работу переговорщиков, преступник в ходе осады убил всех членов своей семьи. Позже он устроил перестрелку с полицией, во время которой погиб заместитель шерифа и были ранены еще несколько правоохранителей. Позже мужчина поднялся на крышу дома, где был убит.

California siege death toll rises to five as it emerges gunman killed sons, their mother and deputyhttps://t.co/kywqtvFHHD — NewsFinale (@news_finale) July 27, 2021

Полиция сообщила, что стрелок ранее неоднократно арестовывался за домашнее насилие и имел запрет на ношение оружия.

Мэр Васко Алекс Гарсия назвал произошедшее «трагедией» и дал распоряжение спустить флаг в честь убитого полицейского.

«Местные жители начали организовывать бдения при свечах для погибшего офицера и семей, пострадавших в результате воскресных трагических событий. Приглашаем всех помолиться и скорбеть с Васко на этой неделе», — написал он у себя в Twitter.

Locals have begun organizing a candlelight vigil for the fallen officer & families impacted by Sunday’s tragic events. Everyone is invited to pray & mourn with Wasco this week! ???????? ???? #OneWasco

•

Tuesday, July 27 at 8pm

749 7th Street Wasco, CA 93280 pic.twitter.com/o8i6S7BL66 — Mayor Alex Garcia (@MayorAlexGarcia) July 26, 2021

Колорадо

В Денвере за выходные произошло не менее пяти перестрелок, в ходе которых было убито трое человек и еще четверо получили ранения.

Первая стрельба случилась в субботу в квартале 5000 на Ист-Уоррен-авеню в районе Голдсмит. В результате нее погибли мужчина и женщина.

Just another weekend in America: #enough #EndGunViolence

7 shot, 3 dead in 5 separate weekend shootings in Denver, Aurora https://t.co/9r3N88LCsR — Abbey Winter (@abbeywinter1) July 26, 2021

Двое местных жителей были ранены в квартале Каштан-Плейс. Об этом сообщила полиция города.

#DPD Officers on scene in the 1900 block of Chestnut Pl on a shooting, two adult males were shot and transported to a local hospital with serious injuries. Anyone with information is asked to call Crime Stoppers 720.913.STOP (7867) pic.twitter.com/DfUvf1YG7n — Denver Police Dept. (@DenverPolice) July 25, 2021

Еще одна стрельба произошла в районе Нортфилда, где был тяжело ранен мужчина.

Техас

Во время вечеринки в Форт-Уэрте погиб два человека и двое получили ранения.

This dude SHOT three people, then got beat to death by a brick.



How dumb are you if you have a gun and then get chased down and beat to death by a freaking brick?!? ????????????https://t.co/A6ZUbYmsgL — Battle Red Geek (@BiggestTexanFan) July 27, 2021

По словам очевидцев, один из участников праздника был чем-то расстроен и ушел, позже он вернулся и начал спорить с несколькими мужчинами. В какой-то момент преступник достал пистолет и застрелил одного и ранил еще двух оппонентов. Кто-то из участников начал бить стрелявшего кирпичом, в результате чего он погиб на месте.

Джорджия

Жестокие выходные прошли в Атланте, где в различных перестрелках были убиты два человека и десять пострадали.

Violent weekend: 10 shot in separate shootings in Atlanta; community searching for solutions https://t.co/tqJGYw53P8 — WSB-TV (@wsbtv) July 26, 2021

Во время драки в городском бассейне застрелили 17-летнего подростка. Его доставили в больницу, где он скончался. Личность стрелявшего не установлена. После этого случая мэр Атланты распорядился закрыть все бассейны в городе для «оперативной оценки».

Еще один мужчина погиб во время перестрелки с полицейскими на северо-западе города. Правоохранителям пришлось вмешаться в вооруженное столкновение двух мужчин, в результате чего один был застрелен на месте, а второй отправился в больницу.

Недельный рекорд

По данным NBC News организации Gun Violence Archive, с 17 по 23 июля в США зафиксировали новый недельный антирекорд. За это время произошло 915 случаев стрельбы, в ходе которых 430 человек погибли и более тысячи получили ранения.

Спасибо демократам

По мнению американиста и профессора НИУ ВШЭ Александра Домрина, высокий уровень насилия с оружием в США объясняется тем, что демократы использовали все способы для того, чтобы отстранить Трампа, в частности поддержку «бандитов» из Black Lives Matter и группировок Антифа — а сейчас пожинают плоды своих решений.

«Накануне выборов в США демократы откровенно дестабилизировали ситуацию в стране, когда они выпустили этого джинна. Как они его собираются загонять в бутылку? Да никак! В Америке взрыв преступности, который инициировали демократы с единственной целью — свалить Трампа. Раньше в больших городах вроде Детройта, если это не тройное убийство за ночь, об этом и писать не стали бы, сейчас ситуация еще хуже. Это касается не только выходных, но и будней. Дней десять назад в Портленде была перестрелка, и там восемь раненых. Вы представляете, какая должна быть интенсивность перестрелки, чтобы на улице осталось лежать восемь раненых? Американцы должны сказать спасибо Байдену и демократам за то, что они «хорошо поработали» и достигли своей цели — свалить Трампа», — поделился эксперт.

Global Look Press / Rolf Vennenbernd / dpa

По словам Домрина, американские полицейские с 2009 года уже испытывали «ограничения» от либералов. В какой-то момент им запретили использовать дубинки для разгона толпы, и полицейские начали «вооружаться» фонарями с длинной рукоятью для противостояния преступникам. В целом американские правоохранители сейчас слишком деморализованы, чтобы дать отпор бандам.