Сын Мика Джаггера сыграл свадьбу в Лондоне

Лондон, 27 июля. Младший сын участника культовой группы The Rolling Stones Мика Джаггера и модели Джерри Холл Габриэль женился на своей возлюбленной Анук Винзенрид.

Молодой человек и его избранница сыграли свадьбу в Лондоне 17 июля. Снимок с торжества, которое прошло довольно скромно, появился в Instagram-аккаунте Getty Images Entertainment.

Церемонию бракосочетания 23-летнего сына Джаггера и его невесты посетило небольшое количество гостей. На свадьбе присутствовал медиамагнат Руперт Мердок, который является крестным отцом жениха.

Габриэль Джаггер и его возлюбленная долго скрывали отношения от публики. Они должны были пожениться в 2020 году, но паре пришлось дважды перенести свадьбу из-за пандемии коронавируса.

Мик Джаггер отметил 78-й день рождения 26 июля. В честь этого события музыкант устроил небольшую вечеринку на свежем воздухе.