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Турецкий политолог предупредил НАТО об опасности антироссийских провокаций

  /   Обновлено: 27 июля 2021 15:03
Армия
Турецкий политолог предупредил НАТО об опасности антироссийских провокаций
wikipedia.org  /  L(Phot) Des Wade/MOD/OGL v1.0

Стамбул, 27 июля. Продолжение западных провокаций против РФ в черноморской акватории чревато военным конфликтом с непредсказуемыми последствиями, заявил турецкий политолог Хасан Унал.

Профессор стамбульского университета Малтепе объяснил опасность провоцирования России на примере инцидента с британским эсминцем Defender в интервью изданию Lenta.ru. Унал посоветовал НАТО «не играть в кошки-мышки с Россией» и выразил уверенность, что ни одна из стран Альянса не должна втягивать весь военно-политический блок в противостояние с РФ.

«Развязывать конфликт с Россией — большая глупость… НАТО должно взять себя в руки. Так больше продолжаться не может. Они (страны Запада. – Прим. ред.) заигрались с огнем», — предостерег Унал всех сторонников конфронтации с Россией.

Турецкий политолог предупредил, что НАТО едва ли начнет полномасштабную войну с Россией из-за единичной провокации, поэтому «наседать на Россию в Черном море» попросту опасно для участников таких миссий.

Ранее сообщалось об оценке бельгийскими аналитиками последствий возможного масштабного конфликта между Альянсом и Россией в Черном море.

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