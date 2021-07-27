Коронавирусом заразился духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Москва, 27 июля. Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин) заразился коронавирусом, сообщили на сайте РПЦ.

Врачи оценивают состояние старца как удовлетворительное, за ним ведется медицинское наблюдение. Помощник духовника сообщил, что схиархимандрит Илий чувствует себя хорошо, передает РИА Новости.

Отказ от вакцинации против COVID-19 влечет за собой грех, предупредил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. По его словам, отмаливать это решение придется в течение всей жизни.