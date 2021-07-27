Саратовская прокуратура помогла многодетной матери получить повышенное пособие

Саратов, 27 июля. Вмешательство прокуратуры позволило многодетной матери из Татищевского района получить положенные социальные выплаты.

Женщина, у которой на воспитании трое детей, обратилась в районный центр занятости с просьбой предоставить госуслуги по содействию в поиске работы. Учитывая количество детей, профильный орган не повысил размер пособия по безработице, исходя из суммы в 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего.

Надзорное ведомство подало в суд по факту бездействия указанной организации. Благодаря правоохранителям женщина получила положенную ей сумму выплат.