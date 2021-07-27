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Саратовская прокуратура помогла многодетной матери получить повышенное пособие

  /   Обновлено: 27 июля 2021 14:55
Происшествия
Саратовская прокуратура помогла многодетной матери получить повышенное пособие
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Саратов, 27 июля. Вмешательство прокуратуры позволило многодетной матери из Татищевского района получить положенные социальные выплаты.

Женщина, у которой на воспитании трое детей, обратилась в районный центр занятости с просьбой предоставить госуслуги по содействию в поиске работы. Учитывая количество детей, профильный орган не повысил размер пособия по безработице, исходя из суммы в 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего.

Надзорное ведомство подало в суд по факту бездействия указанной организации. Благодаря правоохранителям женщина получила положенную ей сумму выплат.

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прокуратура безработица пособие
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