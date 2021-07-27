Онищенко резко раскритиковал Запад за дискредитацию российских вакцин от COVID-19

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко возмущен деструктивной позицией Запада по отношению к российским вакцинам от COVID-19. По мнению парламентария, это особенно цинично на фоне решения Минздрава РФ разрешить в России проведение клинических испытаний комбинированной вакцины AstraZeneca и «Спутник V». AstraZeneca, которую называют кембриджской вакциной, производится совместно Великобританией и Швецией, штаб-квартира компании находится в английском Кембридже.

Свое видение ситуации с коронавирусной инфекцией и с вакцинами от нее Геннадий Онищенко изложил в авторской колонке для ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Аллилуйя врачам и ученым, позор продажным политиканам! Колонка Геннадия Онищенко

Новость о совместной работе наших и европейских ученых над комбинированной вакциной AstraZeneca и «Спутник V» звучит особенно эффектно на фоне оголтелого пещерного неприятия российских вакцин от COVID-19, о котором не стесняются говорить некоторые западные политики. Эти продажные политиканы цинично обосновывают свою позицию якобы заботой о пресловутых «правах человека».

Эти разглагольствования звучат особенно цинично, если вспомнить, что наша страна, которая первой создала вакцину от коронавирусной инфекции, сразу предлагала: берите, налаживайте у себя производство, прививайте нашим «Спутником» своих граждан!

Нашу открытость подтверждает готовность российских врачей и ученых проводить с западными коллегами совместные исследования, касающиеся вакцин. Это знак всему миру: Россия верна традициям, заложенным еще в советское время. Напомню, в 1958 году по инициативе Минздрава СССР Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию о развертывании глобальной программы ликвидации оспы. Перед этим советские ученые на протяжении трех лет буквально уговаривали мировое сообщество, невзирая на политические разногласия, объединить усилия врачей и правительств ради ликвидации этого опаснейшего заболевания. Благодаря этому оспа, известная с глубочайшей древности и унесшая миллионы жизней, сегодня на планете практически истреблена. Советская программа ликвидации оспы выполнена!

Предложение нашего Минздрава о создании совместно с британской фирмой общей вакцины от COVID-19 — это продолжение доброй традиции советского здравоохранения. И очень хорошо, что сегодня происходят такие отрадные события.

Наша открытость и готовность к диалогу — еще одно доказательство, что Россия достойно справляется с таким вызовом, как пандемия COVID-19.

Поэтому так неприглядно выглядит оголтелый цинизм некоторых западных политиков. Чего стоит недавний возмутительный призыв представителя МИД Франции не допускать на территорию европейских стран тех, кто привился российскими и китайскими вакцинами! И это при том, что Франция уже вышла на третье место в мире по степени интенсивности эпидемического процесса заболеваемости COVID-19, а смертность от коронавирусной инфекции у них в два-три раза выше средних показателей по планете. При этом французский МИД не стесняется разглагольствовать о каких-то западных «ценностях», на которые якобы посягают те, кто привился российской вакциной! Фактически в угоду «правам человека» там каждый день убивают десятки французов, которые могли бы защититься от болезни при помощи российской вакцины!

Контрастом на этом некрасивом фоне выступает спокойный, неафишируемый, неэкзальтированный гуманизм, который демонстрируют ученые нашей страны и Запада. Медики разных стран успешно договариваются и работают над тем, чтобы облегчить страдания больных, создать более совершенные вакцины, которые смогут защитить людей.

Так что аллилуйя ученым-медикам и презрение политиканам, кичащимся западной цивилизацией и историей, но по сути остающимся примитивными, неспособными осознать истинные ценности и чаяния народов. А ведь люди возлагают надежды именно на свои правительства, и западным политикам необходимо с этим считаться.