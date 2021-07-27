Женщина выпала из окна седьмого этажа вслед за младенцем в Бийске

Бийск, 27 июля. Грудной ребенок выпал из окна седьмого этажа жилого дома в Бийске в Алтайском крае. Вслед за младенцем вниз упала его мать.

Пострадавшие доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас за их жизнь борются медики.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Известно, что в момент трагедии дома у женщины остался пятилетний ребенок.

Сегодня утром жительница Новокузнецка спасла жизнь полуторагодовалому ребенку. Женщина поймала выпавшего из окна малыша.