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Путин считает, что эмиссия доллара в США скажется на мировой экономике

  /   Обновлено: 27 июля 2021 15:00
Экономика
Путин считает, что эмиссия доллара в США скажется на мировой экономике
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 июля. Дополнительная эмиссия американской национальной валюты в Соединенных Штатах Америки для покрытия дефицита сказывается на глобальной экономике.

Соответствующим мнением поделился президент России Владимир Путин в ходе проведения совещания по экономическим вопросам. Американская инфляция превысила 5%, хотя целевой показатель находился в районе 2%. Несколько лет подряд США верстают бюджетный дефицит в размере 15%. Нехватка гасится за счет эмиссии доллара. В результате растет инфляция.

Согласно оценке главы государства, восстановление глобальной экономики продолжается, причем достаточно высокими темпами.

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