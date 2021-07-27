Путин считает, что эмиссия доллара в США скажется на мировой экономике

Москва, 27 июля. Дополнительная эмиссия американской национальной валюты в Соединенных Штатах Америки для покрытия дефицита сказывается на глобальной экономике.

Соответствующим мнением поделился президент России Владимир Путин в ходе проведения совещания по экономическим вопросам. Американская инфляция превысила 5%, хотя целевой показатель находился в районе 2%. Несколько лет подряд США верстают бюджетный дефицит в размере 15%. Нехватка гасится за счет эмиссии доллара. В результате растет инфляция.

Согласно оценке главы государства, восстановление глобальной экономики продолжается, причем достаточно высокими темпами.