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Правозащитники призвали ВИК Ливии продлить регистрацию избирателей на выборы
Весь мир
Правозащитники призвали ВИК Ливии продлить регистрацию избирателей на выборы
hnec.ly  /  المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات

Триполи, 27 июля. Национальный совет по правам человека (NCHRL) Ливии призвал Высшую избирательную комиссию (ВИК) продлить срок регистрации граждан для участия в президентских и парламентских выборах, запланированных на 24 декабря 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Представители NCHRL направили письмо на имя главы ВИК Имада ас-Саиха с требованием пролонгировать внесение избирателей в реестр до середины августа. По их мнению, это даст возможность большему числу жителей североафриканского государства исполнить гражданский долг.

Инициаторами выступили ливийцы, партии парламента и общественники. Они написали совместное обращение в комиссию по правам человека с соответствующей просьбой.

Члены NCHRL отметили, что гарантируют право граждан на участие в политической жизни страны в качестве основной движущей силы по выводу государства из кризиса. Первым шагом на этом пути является избрание нового президента.

Профильная комиссия Ливии объявила о регистрации 2,489 млн избирателей по состоянию на воскресенье, 25 июля. Имад ас-Саих ранее заявлял, что мероприятие продлится до 2 августа включительно.

Глава ВИК надеется успеть внести в реестр как минимум еще 100 тысяч жителей. Тогда количество граждан, имеющих право участвовать в процессе голосования, превысит 51% от общего числа населения. Эта цифра позволит провести плебисцит в рамках конституционных основ.

Имад ас-Саих также консультируется по подготовке к проведению президентских и парламентских выборов с представителями неправительственной организации из США — «Международного фонда электоральных систем» (IFES). Ранее наша редакция разбиралась в специфике работы International Foundation for Electoral Systems и к каким последствиям приводит сотрудничество с американским НПО.

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ливия регистрация избирательная комиссия
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