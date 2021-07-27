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Застройщики в Сочи обманули дольщиков на 3,4 миллиарда
Происшествия
Застройщики в Сочи обманули дольщиков на 3,4 миллиарда
mvd.ru

Сочи, 27 июля. Шесть человек на Кубани ответят в суде за хищение денежных средств у дольщиков.

Уголовное дело в отношении шести человек, которые похитили более 3,4 млрд рублей у дольщиков при строительстве апартотелей и ЖК в Сочи было направлено в суд.

Следствие полагает, что в 2013 году один из злоумышленников создал преступное сообщество, в которое вовлек своих приятелей. Они начали привлекать деньги дольщиков с июня 2013 по август 2017 года под видом строительства в Сочи двух апартотелей и ЖК «Туапсинский». Фигурантам дела удалось похитить 3 миллиарда 460 миллионов рублей у 949 граждан из разных регионов России.

Также стало известно, что в период пандемии мошенники используют новый способ обмануть россиян.

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сочи уголовное дело мошенничество
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