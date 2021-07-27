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Появился лонг-лист претендентов на Букеровскую премию 2021 года
Общество
Появился лонг-лист претендентов на Букеровскую премию 2021 года
Global Look Press  /  Cpna/ZUMAPRESS.com

Лондон, 27 июля. Фонд Букеровской премии огласил писателей, которые претендуют на награду в 2021 году. В лонг-лист включили 13 номинантов.

Букеровская премия является одной из самых престижных наград, которые вручают за литературные произведения на английском языке. В этом году в лонг-лист попали британец японского происхождения Кадзуо Исигуро, Сунджив Сахота, Фрэнсис Спаффорд, Рейчел Каск и писательница из Сомали Надифа Мохамед.

США представляют на премии Ричард Пауэрс, Мэгги Шипстед, Натан Харрис и Патриция Локвуд. Кроме того, в перечень номинантов вошли Дэймон Гэлгут и Карен Дженнингс из ЮАР, а также Анук Арудпрагазам, представляющая Шри-Ланку, и Мэри Лоусон из Канады.

Жюри премии возглавила историк и писатель Майя Джасанофф, пишет «Культуромания». По ее словам, все книги номинантов объединяет способность погрузить читателя в необычный рассказ при помощи самобытного звучания.

Ранее автор романа «Маша Регина», который вошел в длинный список «Русского Букера», Вадим Левенталь стал гостем программы Николая Старикова «По-СтАриковски». Он рассказал о современной литературе и о проблемах книжной отрасли.

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литература писатели букеровская премия
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