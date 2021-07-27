Высокие темпы восстановления глобальной экономики отметил Путин

Москва, 27 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что мировая экономика стремительно восстанавливается.

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что темпы восстановления экономики в мире высоки, однако они также влияют на повышение рисков инфляции. Об этом пишет ТАСС.

Как считает глава государства, дополнительные вливания американского доллара в финансовую систему США в конечном итоге влияют на экономику всей планеты.

Федеральной антимонопольной службе предстоит ужесточить контроль за ценами на базовые продукты, чтобы избежать значительного подорожания продовольствия. Соответствующее поручение ранее отдал Владимир Путин.