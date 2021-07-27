Бизнес на крови: зоозащитница поддержала законопроект о запрете торговли животными

В Госдуму внесли законопроект, который запрещает торговлю животными в зоомагазинах и на птичьих рынках. Зоозащитники давно добивались этого, и наконец их просьбы были услышаны.

В беседе с корреспондентом ФАН известная зоозащитница Светлана Лось рассказала, как законопроект изменит жизни животных, а также объяснила, где, если не на рынке, продавать питомцев.

«Я поддерживаю этот законопроект. У нас есть Кондратьевский рынок в Санкт-Петербурге, где идет торговля котятами и щенками, — это целый бизнес на крови. Если животное становится невостребованным, его просто выбрасывают», — рассказала собеседница агентства.

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Зоозащитница отметила, что и в зоомагазинах животным нельзя находиться, поскольку и там их жизни в опасности из-за неприемлемых условий содержания.

«Я покупала черепашку с разбитым панцирем, и она находилась в ящике стола без света и корма. Я также считаю, что нужно запретить продажу экзотических животных и закрыть такие рынки. Чтобы это урегулировать, должны проходить выставки два раза в год. В помещениях, где все животные будут иметь соответствующие справки о прививках, и так далее. И все это должно проводиться под контролем», — объяснила Светлана Лось.

Приюты, которые содержат животных, должны финансироваться государством, заявила Лось. Помимо этого, этот процесс должен контролироваться, чтобы все деньги были приняты в работу во благо животным.

Ранее стало известно, что бездомные животные начали погибать на Сахалине из-за установившейся аномально жаркой погоды. Об этом рассказали сотрудники приюта «Пес и кот».