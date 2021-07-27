Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 15:34
15:34
Шоу-бизнес
Стас Барецкий отпинал трансгендера в магазине «ВкусВилл»
15:33
Наука
Физики впервые наблюдали рождение трех W-бозонов на адронном коллайдере
15:30
Происшествия
Суд продлил арест вдове расчлененного рэпера Картрайта
15:30
Общество
Назван постковидный симптом, при котором нужно немедленно обратиться к врачу
15:29
Происшествия
Задержан устроивший дебош на Таллинском шоссе водитель Ford Mustang
15:27
Политика
Сексуальная контрреволюция: Альгис Микульскис об ЛГБТ-атаке ЕС на Венгрию
15:26
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс не смогла получить у Шнурова 19 миллионов рублей
15:25
Политика
Аналитик Шпаковский рассказал, как Киев накачивает украинцев фейками о России
15:25
Общество
Инфекционист оценил риски возникновения пандемии обезьяньей оспы
15:25
Спорт
Мужская сборная России по уличному баскетболу вышла в полуфинал Олимпиады
Все новости

Новая галерея современного искусства появилась в Барнауле
Общество
Новая галерея современного искусства появилась в Барнауле
pixabay.com

Барнаул, 27 июля. Открытие новой галереи современного искусства Sehr gut! состоялось в рамках программы Межрегиональной молодежной художественной выставки «Аз.Арт. Сибирь – 2021».

Создательница арт-пространства, художница и архитектор Анна Толстых отметила на открытии, что всегда мечтала о галерее, которая дала бы художникам творческую свободу. По ее словам, многие мастера сейчас вынуждены заниматься продвижением в ущерб творчеству. Толстых надеется, что Sehr gut! сможет познакомить барнаульцев с местными художниками.

В одном из трех залов галереи работает постоянная экспозиция. На выставке представлены работы монументалиста Юрия Яурова, серия картин Александра Андрусенко, живопись Катерины Витвиновой, а также красочные полотна в смешанной технике Павла Бежацкого и работы многих других барнаульских мастеров.

«Мне нравится, что появилась альтернатива. И нравится, что даже неизвестные авторы, просто ребята с достойными работами могут быть здесь представлены», — отметил местный художник Иван Ильющенко.

В галереи Sehr gut! будут проходить персональные выставки, семинары, а также мастер-классы для детей и взрослых, пишет издание «Алтайская правда». Первым с лекцией выступил дизайнер и художник Александр Гордиенко.

В начале июля в Крыму открылся новый туристический объект, который привлечет внимание отдыхающих. В Алуште появилась «Галерея иллюзий» ― первая на полуострове студия объемных картин. Над ней трудились 50 художников, их работы заняли 2000 кв. м.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Новая галерея современного искусства появилась в Барнауле
алтайский край живопись современное искусство гелерея
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru