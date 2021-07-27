Новая галерея современного искусства появилась в Барнауле

Барнаул, 27 июля. Открытие новой галереи современного искусства Sehr gut! состоялось в рамках программы Межрегиональной молодежной художественной выставки «Аз.Арт. Сибирь – 2021».

Создательница арт-пространства, художница и архитектор Анна Толстых отметила на открытии, что всегда мечтала о галерее, которая дала бы художникам творческую свободу. По ее словам, многие мастера сейчас вынуждены заниматься продвижением в ущерб творчеству. Толстых надеется, что Sehr gut! сможет познакомить барнаульцев с местными художниками.

В одном из трех залов галереи работает постоянная экспозиция. На выставке представлены работы монументалиста Юрия Яурова, серия картин Александра Андрусенко, живопись Катерины Витвиновой, а также красочные полотна в смешанной технике Павла Бежацкого и работы многих других барнаульских мастеров.

«Мне нравится, что появилась альтернатива. И нравится, что даже неизвестные авторы, просто ребята с достойными работами могут быть здесь представлены», — отметил местный художник Иван Ильющенко.

В галереи Sehr gut! будут проходить персональные выставки, семинары, а также мастер-классы для детей и взрослых, пишет издание «Алтайская правда». Первым с лекцией выступил дизайнер и художник Александр Гордиенко.

В начале июля в Крыму открылся новый туристический объект, который привлечет внимание отдыхающих. В Алуште появилась «Галерея иллюзий» ― первая на полуострове студия объемных картин. Над ней трудились 50 художников, их работы заняли 2000 кв. м.