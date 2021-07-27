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Гости форума «Армия-2021» смогут добраться до парка «Патриот» на поездах «Ласточка»

  /   Обновлено: 27 июля 2021 14:32
Армия
Гости форума «Армия-2021» смогут добраться до парка «Патриот» на поездах «Ласточка»
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 27 июля. Для гостей и участников Международного военно-технического форума «Армия-2021» будут организованы специальные поезда «Ласточка».

Прямые рейсы от Белорусского вокзала до станции парка «Патриот» будут курсировать два раза в день с 22 августа по 4 сентября, во время проведения форума «Армия-2021» и Международных армейских игр. Общее время в пути составит 1 час 45 минут. При этом пассажиры «Ласточек» смогут бесплатно попасть на форум.

«Для пассажиров «Ласточек» будет доступна уникальная возможность обменять свой билет на бесплатный проход на форум «Армия» с 23 по 28 августа, а первые тысячу гостей получат в подарок брендированную карту «Тройка», — сообщает пресс-служба форума «Армия-2021».

Гостей мероприятия ожидает большая развлекательная программа, в рамках которой будут продемонстрированы возможности современного российского вооружения и военной техники на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

Стоит отметить, что 25 июля в подмосковном Жуковском завершился Международный авиационно-космический салон МАКС-2021, на котором был представлен новейший российский истребитель пятого поколения Checkmate. Самолет разработан как экспортный продукт. Стоимость нового истребителя будет составлять порядка 30 миллионов долларов, передает «Утро.ру».

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