Мощь российских кораблей на параде в День ВМФ РФ изумила китайцев

Пекин, 27 июля. Масштабные торжества с проведением крупных военных парадов в честь Дня ВМФ РФ произвели большое впечатление на жителей Китая.

Обзорную статью с многочисленными фотографиями о ходе военно-морских парадов в различных российских городах опубликовал китайский портал «Гуанча». Его пользователи восхитились проведением Дня Военно-морского флота России в Петербурге и были изумлены мощью кораблей и подводных лодок, показанных жителям города.

«Любой крупный надводный корабль — это уже какая-то сила!», — восторженно заявил один из граждан КНР.

Другой комментатор подчеркнул, что «русские действительно неплохи», если судить по количеству и ударной мощи кораблей на парадах в честь Дня ВМФ.

«Стодвадцатичетырехметровый корабль создает впечатление 421-метрового», — сообщил еще один пользователь Сети из Китая о личном восприятии праздничных торжеств 25 июля в России.

Жители КНР восхитились большим ростом боевого потенциала ВМФ РФ за последние годы и призвали руководство своей страны уделять большое внимание строительству новых кораблей для ВМС НОАК.

Ранее сообщалось о показе на параде в Кронштадте последних моделей кораблей ВМФ РФ и целого ряда новых оборонных разработок. Ключевые тезисы речи президента России Владимира Путина на военно-морском параде в Петербурге приводил «Царьград».