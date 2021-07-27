Как мировое сообщество отреагировало на события в Тунисе

Тунис, 27 июля. Кардинальные решения президента Туниса Каиса Саида вызвали широкую реакцию в мировом сообществе. Один за другим последовали международные и региональные призывы к урегулированию ситуации и возвращению к диалогу.

Массовые протесты в североафриканском государстве привели накануне к роспуску парламента и отставке премьер-министра Хишама Машиши. Данные решения, принятые действующим президентом страны Каисом Саидом, вызвали приветствие среди большей части населения, однако политические круги выражают сомнения по поводу их правомерности.

Так, в официальном комментарии ООН представитель генерального секретаря Фархан Хак заявил, что организация призывает заинтересованные тунисские стороны «проявлять сдержанность, избегать насилия и следить за тем, чтобы ситуация оставалась спокойной».

«Все споры и разногласия должны разрешаться посредством диалога», — добавил политик.

При этом Хак отказался уточнить, считает ли организация произошедшее в Тунисе государственным переворотом. Комментарии последовали и от США.

«Мы обеспокоены событиями в Тунисе. Мы общаемся с различными сторонами государства, чтобы ситуация оставалась спокойной», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

Представитель Госдепартамента США Эдвард Прайс сообщил со своей стороны о постоянных контактах Вашингтона с членами тунисского истеблишмента. Соединенные Штаты придерживаются твердой позиции, что решение политических и экономических проблем страны должно основываться на ее конституции и принципах демократии и прав человека. Прайс призвал все стороны в Тунисе избегать действий, которые могут нанести ущерб диалогу или привести к насилию.

Кроме того, вечером 26 июля с президентом африканской республики связался госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Twitter.

«Мы провели сегодня хороший телефонный разговор с президентом Каисом Саидом для обсуждения ситуации в Тунисе. Я призвал президента Саида придерживаться принципов демократии и прав человека, которые составляют основу управления в Тунисе, а также поддерживать открытый диалог со всеми политическими деятелями и народом Туниса», — написал глава Госдепа в своем аккаунте.

Good phone call with President Kais Saied today to discuss the situation in Tunisia. I expressed my support for Tunisia’s democracy. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 26, 2021

Солидарность с народом африканской страны выразил Эр-Рияд. Так, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан бин Абдалла Аль Сауд провел телефонный разговор со своим тунисским коллегой Османом аль-Джаранди, который выступил инициатором звонка.

«Королевство заинтересовано в безопасности, стабильности и процветании братской Тунисской республики и поддерживает все, что для этого необходимо», — заявил саудовский политик во время разговора.

Свое отношение обозначил и президент Европарламента Дэвида Сассоли. Он призвал все партии навести порядок и вернуться к диалогу. События в Тунисе также прокомментировали в Министерстве иностранных дел Франции, отметив, что «приняли к сведению» решения президента Каиса Саида.

«Франция с величайшим вниманием следит за развитием политической ситуации в Тунисе. Она стремится к уважению верховенства закона и скорейшего возвращения к нормальному функционированию институтов, которые смогут сосредоточиться на решении вопросов здравоохранения, а также экономического и социального кризиса», — говорится в заявлении МИД.

В заключение отмечено, что «при полном уважении суверенитета Туниса Франция также призывает все политические силы в стране избегать любых форм насилия и сохранять демократические достижения».

Откликнулось на происходящее и арабское сообщество. Так, генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абул Гейт подтвердил полную поддержку тунисского народа и пожелал африканскому государству как можно быстрее преодолеть нынешний неспокойный период, восстановить стабильность и порядок. Он выразил уверенность в том, что власти Туниса могут работать эффективно для того, чтобы их политика отвечала чаяниям и требованиям людей.

С резким осуждением решений Саида выступили власти Турции. Официальный представитель президента Ибрагим Калын раскритиковал «приостановку демократического процесса» и «игнорирование воли людей» в Тунисе.

«Мы осуждаем попытки, которым не хватает конституционной легитимности и общественной поддержки, и уверены, что, выбравшись из этого курса, тунисская демократия станет только сильнее», — заявил политик.

Министерство иностранных дел Турции также выразило глубокую озабоченность по поводу замораживания деятельности законодательного органа в африканской республике.

«Мы глубоко обеспокоены приостановкой работы парламента, который отражает волю народа Туниса... Надеемся на скорейшее восстановление демократической легитимности в рамках положений Конституции», — говорится в заявлении МИД.

Недовольство происходящим выразили и солидарные с тунисской партией «Ан-Нахда» сторонники «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в РФ). Так, «Движение общества за мир» — крупнейшая исламистская политическая организация в Алжире — назвала происходящее в Тунисе «переворотом против конституции и народной воли». В Ливии глава Высшего государственного совета (ВСГ) Халид аль-Мишри заявил о полном неприятии решений Каиса Саида. На своей странице в Facebook он отметил, что отвергает любые кардинальные действия против выборных органов и срыв демократического процесса.

На фоне произошедших перемен президент Туниса объявил себя временным главой исполнительной власти, а также ввел в стране комендантский час в ночное время суток. Одновременно ряд политических партий призвали его разработать дорожную карту и в кратчайшие сроки созвать национальную конференцию для обсуждения вывода страны из сложившегося тупика.