Как мировое сообщество отреагировало на события в Тунисе

Тунис, 27 июля. Кардинальные решения президента Туниса Каиса Саида вызвали широкую реакцию в мировом сообществе. Один за другим последовали международные и региональные призывы к урегулированию ситуации и возвращению к диалогу.

Массовые протесты в североафриканском государстве привели накануне к роспуску парламента и отставке премьер-министра Хишама Машиши. Данные решения, принятые действующим президентом страны Каисом Саидом, вызвали приветствие среди большей части населения, однако политические круги выражают сомнения по поводу их правомерности.

Так, в официальном комментарии ООН представитель генерального секретаря Фархан Хак заявил, что организация призывает заинтересованные тунисские стороны «проявлять сдержанность, избегать насилия и следить за тем, чтобы ситуация оставалась спокойной».

При этом Хак отказался уточнить, считает ли организация произошедшее в Тунисе государственным переворотом. Комментарии последовали и от США.

Представитель Госдепартамента США Эдвард Прайс сообщил со своей стороны о постоянных контактах Вашингтона с членами тунисского истеблишмента. Соединенные Штаты придерживаются твердой позиции, что решение политических и экономических проблем страны должно основываться на ее конституции и принципах демократии и прав человека. Прайс призвал все стороны в Тунисе избегать действий, которые могут нанести ущерб диалогу или привести к насилию.

Кроме того, вечером 26 июля с президентом африканской республики связался госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Twitter.

Good phone call with President Kais Saied today to discuss the situation in Tunisia. I expressed my support for Tunisia’s democracy.