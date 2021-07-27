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Донской Роспотребнадзор требует ввести новые коронавирусные ограничения

  /   Обновлено: 27 июля 2021 15:59
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Общество
Донской Роспотребнадзор требует ввести новые коронавирусные ограничения
сайт правительства Ростовской области  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 27 июля. Глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев выступил с предложением ужесточить коронавирусные ограничения, если на неделе ситуация не изменится в лучшую сторону. 

По его словам, на текущий момент на Дону сохраняется сложная ситуация с распространением и ростом количества заболевших новым штаммом коронавируса. Поэтому областной Роспотребнадзор будет обращаться к губернатору для введения строгих ограничений. 

В первую очередь ограничения коснутся объектов, где люди могут находиться без масок: бани, аквапарки, сауны и фитнес-центры. Также Ковалев предлагает ввести систему QR кодов для межгородских и межрайонных автобусных рейсов. 

Что касается количества вакцинированных, то, по мнению главы областного Роспотребнадзора, в процентном соотношении сильно отстают люди от 20 до 30 лет. Как правило, это студенты высших учебных заведений, поэтому, если ситуация с распространением инфекции не изменится, с 1 сентября в студенческие общежития могут начать пускать только переболевших или сделавших прививку. 

Ранее ФАН сообщал, что Ростовская область вошла в десятку регионов по темпам вакцинации от коронавируса, заняв четвертое место. Прививку от коронавируса сделали более миллиона дончан, полный цикл вакцинации завершили 650 тысяч человек. 

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