Донской Роспотребнадзор требует ввести новые коронавирусные ограничения

Ростов-на-Дону, 27 июля. Глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев выступил с предложением ужесточить коронавирусные ограничения, если на неделе ситуация не изменится в лучшую сторону.

По его словам, на текущий момент на Дону сохраняется сложная ситуация с распространением и ростом количества заболевших новым штаммом коронавируса. Поэтому областной Роспотребнадзор будет обращаться к губернатору для введения строгих ограничений.

В первую очередь ограничения коснутся объектов, где люди могут находиться без масок: бани, аквапарки, сауны и фитнес-центры. Также Ковалев предлагает ввести систему QR кодов для межгородских и межрайонных автобусных рейсов.

Что касается количества вакцинированных, то, по мнению главы областного Роспотребнадзора, в процентном соотношении сильно отстают люди от 20 до 30 лет. Как правило, это студенты высших учебных заведений, поэтому, если ситуация с распространением инфекции не изменится, с 1 сентября в студенческие общежития могут начать пускать только переболевших или сделавших прививку.

Ранее ФАН сообщал, что Ростовская область вошла в десятку регионов по темпам вакцинации от коронавируса, заняв четвертое место. Прививку от коронавируса сделали более миллиона дончан, полный цикл вакцинации завершили 650 тысяч человек.