Американец перечислил привычки, которыми обзавелся после свадьбы с русской девушкой

Москва, 27 июля. Российский блогер-преподаватель английского Анна Соляник рассказала, как изменилась жизнь ее знакомого американца после его женитьбы на русской девушке.

Джош рассказал Анне, какие привычки появились у него вместе с женой Юлией из России. Причем он отметил, что очень счастлив в браке и не против новых традиций на российский лад. Американец заявил, что несмотря на разность культур, у него с супругой много общего.

» Мне нравится, что для моей жены семья является важной ценностью, и она уважает меня как главу семьи», — приводит слова Джоша Анна в своем блоге «Преподаю — путешествую!» на платформе «Яндекс.Дзен».

Американец особо отметил честность Юлии — она говорит именно то, что думает. Россиянку устраивает простая семейная жизнь, она не гонится за богатствами и не пилит мужа за зарплату. Джош это очень ценит и благодарит супругу за понимание.

Вместе с ней в размеренный американский уклад вошли русские традиции, которые не всегда находят отклик у местных друзей. Интернациональная пара живет в США, а там многие русские привычки сложно принимаются. Например, праздновать Новый год. В семье Юлии и Джоша прижилась российская традиция отмечать этот праздник за накрытым столом, хоть и ложатся спать они довольно рано.

«Елку мы наряжаем 1 декабря, как и все американцы, но она у нас стоит до марта. Я уже привык», — улыбается Джош.

Также принято отмечать восьмое марта, Юлия в этот день всегда получает подарки и внимание от супруга. Житель США в браке особенно полюбил русскую еду: супы, котлеты, кашу, плов, голубцы и многое другое. Но особо отметил пельмени — в семье Джоша это самая любимая еда.

Американец пристрастился к просмотру русских фильмов, хотя в США не всегда получается найти хороший российский фильм с английскими субтитрами, сетует иностранец. Он отметил еще одну русскую привычку, которую привила ему жена. Зимой он стал носить меховые шапки, очень теплые и комфортные.

Блогер задала американцу вопрос про стереотипах о русских, которые, по его мнению, оказались ложными.

«Существует мнение, что русские очень агрессивны - это совершенно не так!» — эмоционально заявил Джош.

Анну интересовал миф о неулыбчивости соотечественников, на что американец ей ответил — это правда лишь отчасти. Русские ведут себя сдержанно в публичных местах, но почти всегда и искренне улыбаются в кругу друзей.

Некоторые американцы легко ассимилируются при переезде в Россию. Блогер Джейкоб постоянно описывает, как изменилась его жизнь после смены страны проживания. Он рассказал, от каких американских привычек избавился после нескольких лет общения с русскими.