Международная организация по миграции подтвердила гибель 57 беженцев у берегов Ливии

Женева, 27 июля. Пресс-секретарь Международной организации по миграции Сафа Мсехли подтвердила гибель десятков беженцев, включая детей, у берегов Ливии. По ее словам, нелегалы пытались перебраться в Европу через Средиземное море.

Официальный представитель ведомства рассказала, что инцидент произошел в акватории североафриканского государства возле Хомса. На борту судна находились 57 человек.

‼️ A shipwreck off #libya claims at least 57 lives today after a boat capsized near Khums.



According to survivors brought to shore by fishermen and the coast guard, at least 20 women and two children were among those who drowned. pic.twitter.com/QXqs1Oc7kx