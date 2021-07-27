Международная организация по миграции подтвердила гибель 57 беженцев у берегов Ливии

Женева, 27 июля. Пресс-секретарь Международной организации по миграции Сафа Мсехли подтвердила гибель десятков беженцев, включая детей, у берегов Ливии. По ее словам, нелегалы пытались перебраться в Европу через Средиземное море.

Официальный представитель ведомства рассказала, что инцидент произошел в акватории североафриканского государства возле Хомса. На борту судна находились 57 человек.

«По словам выживших, доставленных на берег рыбаками и береговой охраной, среди утонувших оказались по меньшей мере 20 женщин, а также двое детей», — написала Мсехли в своем Twitter.

‼️ A shipwreck off #libya claims at least 57 lives today after a boat capsized near Khums.



According to survivors brought to shore by fishermen and the coast guard, at least 20 women and two children were among those who drowned. pic.twitter.com/QXqs1Oc7kx — Safa Msehli (@msehlisafa) July 26, 2021

Точная причина крушения не уточняется. Контрабандисты нередко пренебрегают мерами безопасности при попытке нелегально доставить в Европу группу мигрантов.

Члены неправительственной организации из Германии Sea-Watch в начале июля стали свидетелями агрессии со стороны Береговой охраны Ливии в отношении беженцев. Боевики обстреляли лодку в Средиземном море, пытаясь остановить ее.

Глава немецкой НПО Феликс Вайс раскритиковал действия ливийских преступников и призвал ЕС прекратить финансировать эту структуру. Позже представители Италии заявили, что не имеют никаких дел с береговой охраной, а сотрудничают с другим подразделением в Триполи.