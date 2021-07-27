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Один человек стал жертвой взрыва на химзаводе в Леверкузене

  /   Обновлено: 27 июля 2021 15:02
Происшествия
Один человек стал жертвой взрыва на химзаводе в Леверкузене
Global Look Press  /  Mirko Wolf

Берлин, 27 июля. Один человек погиб и более десяти пострадали на химическом объекте в Германии. На месте работают сотрудники экстренных служб и выясняют все обстоятельства случившегося.

ЧП произошло на химическом предприятии компании Currenta в районе Бюрриг. Там взорвалась цистерна в центре по переработке и хранению отходов. Причины происшествия пока не установлены. После взрыва в небо поднялся густой столб черного дыма.

Власти рекомендовали людям закрыться в домах и не выходить на улицу до выяснения всех обстоятельств случившегося. Есть опасения утечки опасного вещества. Причины ЧП по-прежнему неизвестны. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Немецкий завод Bayer ранее опроверг сообщение о взрыве на его предприятии. Представители компании заявили, что на опубликованных в Сети снимках кадры с места утилизации отходов в Леверкузене.

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взрыв чп германия
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