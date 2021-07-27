Один человек стал жертвой взрыва на химзаводе в Леверкузене

Берлин, 27 июля. Один человек погиб и более десяти пострадали на химическом объекте в Германии. На месте работают сотрудники экстренных служб и выясняют все обстоятельства случившегося.

ЧП произошло на химическом предприятии компании Currenta в районе Бюрриг. Там взорвалась цистерна в центре по переработке и хранению отходов. Причины происшествия пока не установлены. После взрыва в небо поднялся густой столб черного дыма.

Власти рекомендовали людям закрыться в домах и не выходить на улицу до выяснения всех обстоятельств случившегося. Есть опасения утечки опасного вещества. Причины ЧП по-прежнему неизвестны. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Немецкий завод Bayer ранее опроверг сообщение о взрыве на его предприятии. Представители компании заявили, что на опубликованных в Сети снимках кадры с места утилизации отходов в Леверкузене.