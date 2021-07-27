Виктория Боня рассказала о взаимоотношениях Бузовой с алкоголем

Москва, 27 июля. Телеведущая и светская львица Виктория Боня поспешила вступиться за Ольгу Бузову, с которой знакома со времен «Дома-2», после очередного пьяного скандала.

Исполнительницу хита «Мало половин» Ольгу Бузову вновь обвинили в алкоголизме. Причиной скандала стал ролик, который в Сеть выложила модель Алеся Кафельникова. На видео запечатлены странные танцы звезды «Дома-2» на концерте HammAli & Navai — сначала она активно машет головой, а затем неожиданно опускается на пол. Многие фанаты решили, что артистка просто пьяна и стали осуждать ее за развязное поведение.

За Бузову вступилась ее давняя знакомая Виктория Боня. Светская львица заявила, что у них был откровенный разговор с певицей на тему алкоголя и та отрицает все обвинения.

«Когда я однажды разговаривала с Ольгой, она мне призналась: «Вика, я никогда перед концертом не пью. Я могу выпить уже после, но не до…»» — заявила Боня.

Звезда отметила, что даже если Ольга Бузова действительно пьяна на опубликованном видео, то в этом нет ничего предосудительного. Она подчеркнула, что артистка «выпила и расслабилась» на выступлении HammAli & Navai, а не своем сольном концерте. Боня посоветовала все хейтерам Бузовой следить за собой, а не учить нравственности других.

«Вдруг наступил «сухой закон», и все такие правильные стали. Просто людям нужно больше следить за собой, а не смотреть за другими. И тогда все будет хорошо», — заявила Боня в беседе с Teleprogramma.pro.

Это не первые обвинения Бузовой в алкоголизме. В начале июня выступление певицы в Волгограде ознаменовалось фееричным провалом телезвезды. Артистка вела себя странно, выкрикивала непонятные фразы, а подтанцовка неоднократно пыталась ее утихомирить.