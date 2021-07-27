«Зона «Северного потока» 2.0». Итоги переговоров Германии и США

Ангела Меркель в середине июля совершила прощальный на посту канцлера ФРГ визит в Вашингтон, где политик встретилась с президентом Джо Байденом. Итогом переговоров стало совместное заявление США и Германии, касающееся Украины и газопровода «Северный поток — 2». Но что кроется за сухими строками этого документа, и что на самом деле затеяли Штаты?

В новом выпуске авторской программы «Зона», ведущий Игорь Кимаковский анализирует результаты встречи Байдена и Меркель и отвечает на главный вопрос: почему итоги этих переговоров можно считать большой дипломатической и экономической победой России?