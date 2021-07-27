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Лента
27 июля 15:33
15:30
Происшествия
Суд продлил арест вдове расчлененного рэпера Картрайта
15:30
Общество
Назван постковидный симптом, при котором нужно немедленно обратиться к врачу
15:29
Происшествия
Задержан устроивший дебош на Таллинском шоссе водитель Ford Mustang
15:27
Политика
Сексуальная контрреволюция: Альгис Микульскис об ЛГБТ-атаке ЕС на Венгрию
15:26
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс не смогла получить у Шнурова 19 миллионов рублей
15:25
Политика
Аналитик Шпаковский рассказал, как Киев накачивает украинцев фейками о России
15:25
Общество
Инфекционист оценил риски возникновения пандемии обезьяньей оспы
15:25
Спорт
Мужская сборная России по уличному баскетболу вышла в полуфинал Олимпиады
15:23
Общество
Бизнес на крови: зоозащитница поддержала законопроект о запрете торговли животными
15:19
Шоу-бизнес
«Из лохматого ботаника превратился в мачо»: Фанаты Бузовой оценили преображение ее отца
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«Зона «Северного потока» 2.0». Итоги переговоров Германии и США
Общество
«Зона «Северного потока» 2.0». Итоги переговоров Германии и США

Ангела Меркель в середине июля совершила прощальный на посту канцлера ФРГ визит в Вашингтон, где политик встретилась с президентом Джо Байденом. Итогом переговоров стало совместное заявление США и Германии, касающееся Украины и газопровода «Северный поток — 2». Но что кроется за сухими строками этого документа, и что на самом деле затеяли Штаты?

В новом выпуске авторской программы «Зона», ведущий Игорь Кимаковский анализирует результаты встречи Байдена и Меркель и отвечает на главный вопрос: почему итоги этих переговоров можно считать большой дипломатической и экономической победой России?

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