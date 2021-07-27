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Военный летчик объяснил, зачем в России создается новый «самолет Судного дня»

  /   Обновлено: 27 июля 2021 14:19
Армия
Военный летчик объяснил, зачем в России создается новый «самолет Судного дня»
facebook.com  /  Роман Фалкрум

Москва, 27 июля. Создание «самолета Судного дня» на базе Ил-96 связано с появлением нового поколения средств связи и обработки информации. Об этом заявил бывший командир Ил-96 Андрей Левитин.

Ранее стало известно, что в Воронеже началось строительство «самолета Судного дня» на базе нового широкофюзеляжного Ил-96-400М, Самолет предназначен для управления войсками на случай ядерной войны. По предварительным данным, ВКС РФ получат два таких самолета. В перспективе возможно строительство третьего воздушного пункта управления, передает Life.ru.

Левитин отметил, что такие самолеты являются летающим штабом, поэтому оборудованы всем необходимым для круглосуточного дежурства, в том числе средствами дозаправки в воздухе.

«Чтобы такой борт находился в максимальной безопасности, к нему время от времени могут отправлять самолет-заправщик. Если это делать регулярно, то такая машина может находиться в воздухе неделями, если не месяцами», — пояснил он.

Эксперт также добавил, что «самолет Судного дня» будет оснащен новой засекреченной системой квантовой связи, с помощью которой с его борта можно будет связаться с любой российской подводной лодкой в режиме реального времени.

Стоит отметить, что новые самолеты заменят имеющиеся Ил-80, которые были созданы на базе пассажирских Ил-86. По сравнению с предшественником, дальность полета Ил-96 увеличится в два раза, передает «Утро.ру».

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россия ил-96-400м самолет судного дня
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