Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 15:33
15:30
Происшествия
Суд продлил арест вдове расчлененного рэпера Картрайта
15:30
Общество
Назван постковидный симптом, при котором нужно немедленно обратиться к врачу
15:29
Происшествия
Задержан устроивший дебош на Таллинском шоссе водитель Ford Mustang
15:27
Политика
Сексуальная контрреволюция: Альгис Микульскис об ЛГБТ-атаке ЕС на Венгрию
15:26
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс не смогла получить у Шнурова 19 миллионов рублей
15:25
Политика
Аналитик Шпаковский рассказал, как Киев накачивает украинцев фейками о России
15:25
Общество
Инфекционист оценил риски возникновения пандемии обезьяньей оспы
15:25
Спорт
Мужская сборная России по уличному баскетболу вышла в полуфинал Олимпиады
15:23
Общество
Бизнес на крови: зоозащитница поддержала законопроект о запрете торговли животными
15:19
Шоу-бизнес
«Из лохматого ботаника превратился в мачо»: Фанаты Бузовой оценили преображение ее отца
Все новости

У Зеленского открылись глаза на отношения с Евросоюзом после сделки по «СП-2»

  /   Обновлено: 27 июля 2021 14:28
Политика
У Зеленского открылись глаза на отношения с Евросоюзом после сделки по «СП-2»
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 27 июля. Украинский президент Владимир Зеленский начал прозревать в вопросе отношений с Евросоюзом, заявил киевский политик Евгений Мураев на телевидении.

По словам эксперта, Зеленский и ранее упрекал представителей ЕС в затягивании вопроса о членстве Украины в составе европейского объединения. Однако после сделки США и Германии по газопроводу «Северный поток — 2» («СП-2») у главы государства начали открываться глаза не только на перспективы вступления в Евросоюз, но и на происходящее в экономике своей страны.

Политик добавил, что европейские лидеры не называют Зеленскому конкретных дат для вступления Киева в ЕС, поэтому президент Украины начал прозревать, пишет издание «Русские Онлайн».

Как стало известно ранее, «крымская платформа» Зеленского досрочно потерпела фиаско. Пренебрежительное отношение к саммиту выразили даже Соединенные Штаты.

Вернуться назад

Все новости / Политика / У Зеленского открылись глаза на отношения с Евросоюзом после сделки по «СП-2»
украина евросоюз зеленский Северный поток — 2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru