Киев, 27 июля. Украинский президент Владимир Зеленский начал прозревать в вопросе отношений с Евросоюзом, заявил киевский политик Евгений Мураев на телевидении.

По словам эксперта, Зеленский и ранее упрекал представителей ЕС в затягивании вопроса о членстве Украины в составе европейского объединения. Однако после сделки США и Германии по газопроводу «Северный поток — 2» («СП-2») у главы государства начали открываться глаза не только на перспективы вступления в Евросоюз, но и на происходящее в экономике своей страны.

Политик добавил, что европейские лидеры не называют Зеленскому конкретных дат для вступления Киева в ЕС, поэтому президент Украины начал прозревать, пишет издание «Русские Онлайн».

Как стало известно ранее, «крымская платформа» Зеленского досрочно потерпела фиаско. Пренебрежительное отношение к саммиту выразили даже Соединенные Штаты.