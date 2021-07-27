HR-директор рассказал о правилах отбора сотрудников в постковидный период

Выявить перспективных потенциальных работников просто — они ставят себе сложные задачи. Об этом в комментарии ФАН рассказал HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей Like Центр Джамиль Сулейманов.

Пандемия диктует свои правила и на рынке труда. Принимать сотрудников на работу стало на порядок сложнее. Джамиль Сулейманов рассказал, как выбрать самых лучших.

По мнению эксперта, пандемия обнажила новые проблемы, с которыми сталкивается работодатель при найме.

«Сейчас много отраслей страдает от недостатка персонала: кто-то ушел на удаленный режим и не хочет работать по-прежнему в офисе, для кого-то, например для миллениалов, вообще вариант обычной работы не рассматривается. В отличие от более старшего поколения, молодежь предпочитает работать онлайн и меньше сосредоточена на карьере и заработке, чем те, кому за 30. Две проблемы сразу — демографический провал 90-х и смена поколений — привели к тому, что набрать адекватных и перспективных работников все сложнее. Тем более остро встают вопросы, а как распознать лучшего сотрудника, как его удержать, как сделать так, чтобы он максимально эффективно работал на благо компании?» — сказал Сулейманов.

Собеседник ФАН признался, что выявить перспективных потенциальных сотрудников просто. Как правило, такие специалисты амбициозны.

«У них есть амбиции и высокие требования. Лучшие сотрудники компании ставят себе сложные цели и задачи, берутся за выполнение работы, которая может выходить за рамки их компетенций. Не боятся ответственности и стремятся к наилучшему результату. Такие работники обычно предъявляют к себе повышенные требования в работе, в ежедневных обязанностях, охотно берутся за трудновыполнимую для других работу и справедливо ожидают высокой оценки своего труда со стороны руководства», — подчеркнул он.

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Эксперт также отметил и умение работать в команде. По словам Сулейманова, лучшие сотрудники компании прекрасно понимают, что добиться целей можно лишь сообща. Они умеют делегировать полномочия, различают и определяют плюсы и минусы других сотрудников и умеют это использовать.

«Отсутствие боязни ответственности, готовность к переменам, конструктивное отношение к критике. Лучшие сотрудники фирмы обычно позитивно относятся к изменениям, даже если большинство работников видят в таких переменах негатив. Они готовы расти профессионально и стремятся воспринимать критику как повод для личностного и профессионального совершенствования», — сказал он.

По словам эксперта, хороший работник воспринимает неудачу как повод пересмотреть свой подход к делу, искоренить недостатки, улучшить навыки. Отсутствие успеха не выбивает его из колеи, а главным критерием отличной работы становится конкретный результат в профессиональной деятельности.

«Мотивация лучших сотрудников — залог их профессионального и личностного роста, лояльности к компании, результативности и эффективности. Крайне важно уметь удерживать такой персонал в компании, давать возможность продвигаться по карьерной лестнице. Лучшие сотрудники — это тот кадровый потенциал, который дает любому бизнесу перспективы серьезных и стабильных достижений, это зачастую одно из главных конкурентных преимуществ на рынке», — пояснил HR-директор.

ФБА «Экономика сегодня» /

Важна и материальная мотивация. Сотрудник должен понимать, что у него есть возможность получать, кроме фиксированной стабильной оплаты, поощрения в виде премий, доплат и так далее, причем на регулярной основе, то есть ежемесячно, ежеквартально и ежегодно.

«Однако стоит отметить, что для лучших сотрудников материальная мотивация не всегда является главной, она только дополняет понимание того, что работник справился с работой, подкрепляет это понимание. Выполнение сложных задач, достижение поставленных целей часто становится главным параметром для людей, которые стремятся к личностному и профессиональному росту. Неожиданные и нерегулярные поощрения на этом фоне будут мотивацией еще более сильной. Для сотрудника будет крайне приятно получить внезапное одобрение своей работы, а еще человек увидит, что руководство замечает его усилия и готово выделить работника на общем фоне», — объяснил специалист.

Также эксперт перечислил и другие способы поощрения работников.

«Это может быть повышение в должности, расширение полномочий, увеличение власти, предоставление доли экономического эффекта, признание, лучшее место за столом на совещании, устная благодарность руководителя в присутствии коллег, возможность прямого общения с высшим руководителем, страхование жизни и здоровья, оплата медицинских услуг, внеочередной оплачиваемый отпуск, гарантия сохранности рабочего места, ссуды с пониженной ставкой на обучение, приобретение жилья, оплата расходов на ремонт личного автомобиля и бензин и так далее. У компании может не быть стандартного пакета стимулов, стимулирование должно быть адресным, ориентированным на конкретного работника», — отметил он.

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По мнению Сулейманова, выявление лучших сотрудников, предложения по мотивации, контроль выплат работникам, создание дополнительных стимулов и своевременный пересмотр мотивационной стратегии — обязанности кадровой службы. Эксперт утверждает, что не должно возникнуть ситуации, когда только лучших сотрудников выделяют и поощряют, а остальные находятся без внимания руководства к их работе.

«Получается, что, когда «звезды» коллектива получают высокую мотивацию, остальные сотрудники демотивируются. Здесь нужна системная работа по выявлению лучших сотрудников, но при этом не стоит забывать и про остальных. Для стабильного развития и результативности крайне важно, чтобы в организации такая работа по удержанию лучшего персонала проводилась на постоянной основе. Чем более качественно проводится такая работа в компании, тем устойчивее и успешнее любой бизнес, вне зависимости от сферы деятельности», — заключил Сулейманов.

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