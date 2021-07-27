На Украине резко подорожает стоимость отправки корреспонденции и посылок

Основной почтовый оператор Украины — акционерное общество «Укрпочта» (УП) — объявил о намерении в очередной раз повысить цены на свои услуги. После скандального роста тарифов на доставку пенсий внутри страны, а также на получение специальных денежных переводов из-за рубежа руководство предприятия запланировало реализацию так называемой «новой экономической политики». Согласно официальной информации, в ближайшее время стоимость государственных почтовых услуг в стране вырастет на 20-30%, а за отправку бандеролей и посылок в Россию или страны ЕС среднестатистический украинец заплатит вдове дороже, чем по действующему прейскуранту. Эксперты утверждают, что на этом фоне стоит ожидать подорожания услуг альтернативных почтовых служб, аккредитованных на Украине. Подробности — в материале корреспондента ФАН.

Упомянутый проект «Укрпочты» уже получил принципиальное одобрение украинской национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). Как утверждают чиновники, нововведение позволит «приблизить Украину к цивилизованной Европе».

«В ЕС действуют единые тарифы на перемещение корреспонденции, которых главная украинская почтовая службы должна придерживаться», — говорится в предварительном документе НКРСИ.

Правда, в той же комиссии внезапно подчеркнули, что резкое повышение цен на письма и посылки наверняка вызовет негодование населения.

«Мы можем санкционировать такой тарифный рост лишь на уровне 25%, и этот уровень на данный момент является максимальным», — резюмировал в комментарии ФАН один из высокопоставленных представителей НКРСИ. — В противном случае, «Укрпочту» ожидает коллапс».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Ни для кого не секрет, что УП и без того переживает тяжелые времена. Ранее предприятие планировало уволить более 30 тысяч своих почтальонов и офисных сотрудников. После вмешательства профсоюзных организаций и общественных активистов количество уволенных было сведено к минимуму, но структура лишилась целого ряда подразделений: теперь невозможно отправить телеграммы и воспользоваться услугами курьерской доставки, а в некоторых отделениях — воспользоваться элементарной телефонной связью.

«Мы не можем сидеть без зарплаты, поэтому начальство придумало обложить простые письма и бандероли дополнительным налогом, — сказала в доверительной беседе с корреспондентом ФАН сотрудница УП из Киевской области Мария Сохань. — Помимо прочего, мы будем реализовывать нашим подопечным стиральный порошок и подсолнечное масло по «чуть более высокой цене» (во многих регионах Украины почтальоны не только приносят пожилым людям наличную пенсию, но и продают им товары первой необходимости. — Прим ФАН)».

Сохань призвала соотечественников как можно активнее пользоваться «традиционной перепиской».

«Пишите друг другу письма, их приятно не только читать, но и даже держать в руках, — отметила она. — А наша организация, зарабатывая [дополнительные деньги] на каждом отправленном конверте, сможет обеспечить своих сотрудников достойной зарплатой. Выгода здесь налицо».

Любопытно, что еще не так давно глава «Укрпочты» Игорь Смелянский в комментарии киевским журналистам заявлял буквально следующее:

«В УП есть [простые] почтальоны, которые зарабатывают по 1000 американских долларов в месяц. Это происходит, потому что, кроме официальной зарплаты, у них есть комиссионные и чаевые средства».

Правда, впоследствии Игорь Ефимович взял свои слова назад.

«Я ошибся. При моем руководстве те же почтальоны стали зарабатывать не 110 долларов, а 250 долларов, но этот рост не составляет одной тысячи [условных единиц]», — написал он на своей странице в одной из социальных сетей.

При этом зарплата самого Смелянского, согласно данным открытых источников, превышает 836 тысяч гривен (примерно 2 263 370 рублей) в месяц.

Предполагается, что в случае резкого подорожания услуг «Укрпочты» свои тарифы повысят и частные почтовые службы.

«Правда, говорить о каких-либо заоблачных суммах не приходится: стоимость отправки посылки в среднем возрастет на 0,5–1,2%, — подчеркивает социолог Сергей Матонин. — Выбор в ту или иную пользу будет делать сам клиент».

Ранее украинское правительство фактически признало несостоятельность нового этапа широко разрекламированной медицинской реформы в стране.