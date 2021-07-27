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Mercedes загорелся под Ростовом во время движения
Происшествия
Mercedes загорелся под Ростовом во время движения
управление ГИБДД по Ростовской области  /  Неизвестен

Ростов-на-Дону, 27 июля. Дорожно-транспортное происшествие с возгоранием случилось на 975 километре трассы М-4 Дон, в районе Красного Сулина. 

Как пояснили в отделе пропаганды областного ГИБДД, по предварительным данным, во время движения у автомобиля Mercedes Benz с прицепом лопнуло колесо, водитель не смог сохранить управление и врезался в  металлические барьерные ограждения, пробил отбойник и оказался на встречной полосе.

После столкновения автомобиль охватило пламя. По счастливой случайности никто не пострадал. Водитель выбрался из кабины и чудом остался жив. 

В настоящее время сотрудники ГИБДД восстанавливают полную картину произошедшего.

Ранее ФАН рассказывал, как несовершеннолетний дончанин взял ключи от автомобиля Shkoda, когда уснули родители. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сел за руль, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. В результате аварии погибли люди.

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ростовская область дтп с возгоранием
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